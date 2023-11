Azpiazu traslada a la oposición que no habrá "cambios estructurales" en los presupuestos

Política -

Ronda de contactos

El consejero de Economía y Hacienda ha señalado que su deseo es comenzar una negociación "desde la base del realismo y de la honestidad". La oposición no se ha querido desligar de la negociación y los grupos confían en profundizar en sus propuestas en una segunda ronda de contactos.

Agencias | EITB Media

publicado: 09/11/2023 19:08 (UTC+1)

última actualización: 09/11/2023 20:14 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Azpiazuk oposizioari esan dio ez dela "egiturazko aldaketarik" izango aurrekontuetan

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha señalado este jueves tras la ronda de contactos que ha mantenido con los partidos de la oposición sobre los presupuestos de 2024 que no se van a dar "cambios estructurales ni de naturaleza extraparlamentaria".

En una nota de prensa difundida por su Departamento tras concluir las reuniones con EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y Ciudadanos, Azpiazu ha señalado que su deseo es comenzar una negociación "desde la base del realismo y de la honestidad" ya que considera que el clima político no requiere "de más escenificaciones de las que se están dando".

"Mi intención es arrancar con una negociación si trabajamos en serio en modificaciones viables de este presupuesto" y desde la "serenidad y seriedad", ha declarado el consejero, quien ha reconocido que no hay fechas cerradas para próximas reuniones ya que dependerá de la "viabilidad" de las propuestas que los grupos remitan al Gobierno Vasco.

El Departamento ha explicado que EH Bildu ha trasladado al consejero sus demandas "de forma genérica" y enviará un planteamiento la semana que viene para poder analizar si la negociación podría comenzar o no.

De Elkarrekin Podemos-IU, Economía ha asegurado que también se ha comprometido a enviar sus propuestas, aunque han dejado claro en la reunión que no darían su apoyo al proyecto presupuestario actual.

El consejero Azpiazu se ha mostrado "sorprendido" al conocer las declaraciones realizadas a la prensa por el portavoz parlamentario del PP, Carlos Iturgaiz, al término del encuentro ya que, según el Departamento de Economía", "no se corresponden con lo comentado en la misma".

Lo que es seguro es que aún sin acuerdo los presupuestos se aprobarán el 22 de diciembre con los votos del PNV y PSE-EE, que tienen mayoría en el Parlamento. En cualquier caso, nadie se ha querido desligar de la negociación y ahora los grupos confían en profundizar en sus propuestas con el Departamento de Economía y Hacienda en una segunda ronda de contactos.

EH Bildu, el principal grupo de la oposición, ha sido el único que no ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer un balance de esta primera toma de contacto. No obstante, antes de la reunión la portavoz parlamentaria de la coalición, Nerea Kortajarena, ha reconocido que no observa "una gran voluntad de acuerdo por parte del consejero".

Nerea Kortajarena: ''No vemos una gran voluntad de acuerdo por parte del Gobierno Vasco'' Nerea Kortajarena: ''No vemos una gran voluntad de acuerdo por parte del Gobierno Vasco'' 0:49

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha sido más concreta y ha propuesto partidas por 372 millones. Además, ha avanzado su disposición a negociar con el Gobierno Vasco.

Miren Gorrotxategi: ''Estos presupuestos no responden a los retos de nuestro país'' Miren Gorrotxategi: ''Estos presupuestos no responden a los retos de nuestro país'' 1:08

Por su parte, el PP ha pedido rebajas fiscales. Así, el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Iturgaiz, ha mostrado la disponibilidad de su grupo de seguir hablando con el Gobierno Vasco para poder influir con sus enmiendas en medidas que alivien "los bolsillos de las familias vascas" y para acometer rebajas fiscales.

Desde Ciudadanos, su único representante, José Manuel Gil, ha puesto encima de la mesa cinco propuestas, entre ellas que se incremente el número de psicólogos en la sanidad pública y en las escuelas y que aumenten las aulas educativas del modelo A (castellano).