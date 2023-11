Otegi dice que toca abrir el debate plurinacional: "España tiene que aceptar que es un estado plurinacional"

Política -

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

En opinión del coordinador general de EH Bildu, es un debate "inconcluso" que no se abordó como debería haber sido abordado durante la transición.

O. A. | EITB Media

publicado: 20/11/2023 09:39 (UTC+1)

última actualización: 20/11/2023 10:31 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Otegi, nazio aniztasunaren eztabaidaz: "Estatu plurinazionala dela onartu behar du Espainiak"

Tras la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno español, el coordinador de EH Bildu Arnaldo Otegi cree que en esta legislatura toca abrir el debate de la plurinacionalidad, porque "es el camino a recorrer para estabilizar un modelo democrático avanzado en el Estado español". A su juicio, "España tiene que aceptar que es un estado plurinacional y que los vascos somos una nación entre otras naciones del Estado".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, ha señalado que es un debate "inconcluso" que no se abordó como debería haber sido abordado durante la transición, y que EH Bildu defenderá la condición nacional de Euskal Herria.

Otegi aboga por "trabar acuerdos con todos" no solo con el PNV, también con el PSOE, Sumar, Geroa Bai, "con todo el mundo en estos cuatro territorios", de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. Además, ha afirmado que "el debate tiene que fijar la posición común de todos los agentes políticos del país o de casi todos, porque la derecha española no va a estar ahí", en torno a qué quieren hacer los vascos "en términos de competencias, de soberanía, de territorio, etc".

"Nosotros siempre hemos hecho una apuesta por que se construya un marco que suscite el máximo consenso posible. Desde nuestro punto de vista, eso significa construir foros donde todos tengamos la posibilidad de acordar", ha añadido.

En otro orden de cosas y preguntado si será candidato a lehendakari, ha dicho que ya ha tomado una decisión, pero que no lo revelará porque "no se está haciendo todavía ese debate" en la Mesa Política de EH Bildu. Por contra, ha ratificado que se adelantará el congreso de EH Bildu a septiembre del año que viene y se postulará de nuevo como coordinador general.