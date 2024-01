Aierdi insiste: "La planta de Artajona no tenía autorización para tratar el residuo líquido de Gipuzkoa"

Política -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno Foral "lamenta" las declaraciones del diputado de Medio Ambiente de Guipuzkoa. "En la planta de Artajona no se puede recibir ni siquiera el agua de Insalus que podríamos bebernos perfectamente", ha puntualizado.

publicado: 25/01/2024 13:01 (UTC+1)

última actualización: 25/01/2024 13:05 (UTC+1)

"Cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de Atajona estaría prohibido. Esa planta no puede recibir ni siquiera el agua de Insalus que podríamos bebernos perfectamente". Son palabras del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, sobre la polémica desatada en torno a los lixiviados líquidos que habrían enviado de la planta de tratamiento de residuos de Zubieta a la planta Ecofert de Artajona.

La citada empresa, según ha señalado esta semana en comisión Aierdi, "ha recibido ilegalmente lixiviados líquidos" de la planta guipuzcoana, en concreto 2100 toneladas en 2022 y 3400 más en 2023, por lo que ha incumplido la autorización ambiental integrada, lo que ha llevado a decretar su cierre cautelar y a la apertura de expedientes sancionadores.

Esas manifestaciones han sido respondidas por el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, quien ha considerado "falso" que este territorio haya enviado a Ecoferf Sansaoin lixiviados desde la incineradora de Zubieta de forma irregular, asegurando que los trasladados están debidamente codificados y autorizados, y acusando al Gobierno navarro de "eludir responsabilidades".

Este jueves, en declaraciones a los periodistas, Aierdi ha lamentado "seriamente" las declaraciones de Asensio y ha aclarado lo siguiente: "no hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de Gipuzkoa, simplemente hemos manifestado que la planta Ecofert tiene una autorización ambiental integrada para tratar compost, por lo tanto, el residuo que puede tratar es un residuo derivado de la fracción orgánica de la basura, no puede gestionar otro tipo de fracciones... Por lo tanto, el residuo que llegaba de Gipuzkoa, en este caso un residuo líquido, no podía recibirse en la planta de Artajona".

Ha precisado que no entran a determinar cuál es la calificación, el código de ese residuo, sino que simplemente dicen que en esa planta no se puede recibir "ni siquiera el agua de Insalus que podríamos bebernos perfectamente". "Cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de Atajona estaría prohibido", ha remarcado.

"Nos corresponde velar por el control de las autorizaciones ambientales de las empresas que están en Navarra, especialmente las que tienen que ver con las que afectan al medio ambiente y, por lo tanto es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo", ha aseverado.

El consejero ha comentado que en el contrato existente las dos partes hablaban de lodos, pero en la visita que ese hizo a la planta en noviembre del 2023 se observó que en el documento del transportista que trasladó el residuo se hablaba de lixiviado líquido, por lo que hay "una disconformidad". Como consecuencia, se pusieron en contacto tanto con las autoridades ambientales del Gobierno Vasco como con las de la planta guipuzcoana.

El 18 de diciembre Gipuzkoa dejó de enviar residuos, pese a que desde el 27 de noviembre había una notificación de "paralización absoluta de ese tipo de funcionamiento", ha señalado el consejero, quien ha indicado que en estas últimas hora no ha tenido contactos con el diputado guipuzcoano pero está seguro de que lo tendrá en los próximos días.