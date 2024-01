Pradales, sobre Osakidetza: "Quizá deberían desaparecer filtros que en su día pusimos en Atención Primaria"

Política -

Entrevista en ''Egun on''

Consciente de que hay cosas por mejorar, ha hablado sobre la necesidad de curar las heridas que tiene el sistema de salud, pero sin olvidar que sus prioridades como candidato a lehendakari son en este momento "escuchar a la sociedad, aprender de ella y elaborar una buena propuesta".

Euskaraz irakurri: Pradalesek, Osakidetzaz: "Lehen Arretan garai batean jarritako filtro asko agian desagertu beharko lirateke"

En su primera entrevista como candidato oficial del PNV a lehendakari, Imanol Pradales ha hablado este lunes de su candidatura, de la campaña electoral y de ciertos temas que en la actualidad preocupan a la sociedad vasca. En ese último punto, y preguntado sobre la situación actual de Osakidetza, se ha referido a la necesidad de curar las heridas provocadas por la pandemia y ha admitido que hay cosas por cambiar.

"Tenemos un sistema de salud fuerte, es bueno en general, pero en el camino de curar las heridas que tiene, necesitaremos el apoyo del profesional médico, para aprender de ellos, detectar las carencias que hay y valorar opciones para solucionar la situación", ha indicado.

"Quizá, en Atención Primaria deberían de desaparecer muchos de los filtros que pusimos en su día, es decir, hay cosas por mejorar. Eso no quiere decir que todo lo que hay sea malo. La sociedad vasca ha sufrido un gran cambio desde las décadas de los 80 y 90, que es cuando se establecieron los ejes principales del sistema de salud. La sociedad ha envejecido", ha añadido.

En referencia a las elecciones autonómicas que se celebrarán en primavera (aunque todavía no hay fecha exacta) en Euskadi, ha reconocido que más que presión siente respeto, "pero no a las elecciones en sí, sino a la capacidad de responder a lo que la sociedad pide". Por ello, ha priorizado escuchar a la gente, seguir aprendiendo y presentar una buena propuesta. "Ese es mi estilo", ha matizado.

En la entrevista, Pradales ha reiterado que de momento no ha puesto el foco en la campaña electoral, es más, según ha dicho su objetivo es ahora desarrollar "un buen programa". No obstante, no opina lo mismo de Pello Otxandiano, de quien ha dicho que no se encuentra en su mismo escenario, cuando ha sido cuestionado sobre las declaraciones —dijo que en Euskadi debería de gobernar la fuerza más votada— del candidato de EH Bildu.

También ha hablado del candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, quien anunció que no formaría un gobierno de coalición junto a EH Bildu. "Andueza habla mucho, pero yo estoy centrado en lo mío. Cada uno es dueño de sus palabras", ha subrayado.