Pradales, sobre la propuesta de la lista más votada: "En España gobernaría Feijóo y en Navarra Esparza"

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

El candidato a lehendakari del PNV cree que la propuesta de EH Bildu para que gobierne la lista progresista más votada carece de "seriedad" y, a su juicio, obedece a un "tacticismo electoral claro".

O. A. | EITB Media

publicado: 02/02/2024 09:38 (UTC+1)

última actualización: 02/02/2024 11:14 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Pradales, zerrenda bozkatuenak gobernatzeari buruz: "Espainian Feijook aginduko luke, Nafarroan, Esparzak"

Los partidos políticos están inmersos en precampaña, aunque todavía no haya fecha para las elecciones al Parlamento Vasco. Ante la propuesta de Pello Otxandiano (EH Bildu) para que gobierne la lista progresista más votada, el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha recordado que se trata de una democracia parlamentaria: "Si hubiéramos aplicado ese criterio en España hoy gobernaría Feijóo, en Navarra gobernaría Esparza, de UPN, y en Pamplona no se habría producido un cambio en el Ayuntamiento". A su juicio, "falta seriedad en el planteamiento" y responde a un "tacticismo político electoral claro" de EH Bildu. "Ni es el momento, ni estamos en esa clave, al menos yo como candidato del PNV, ha añadido.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Pradales ha señalado que la encuesta EITB Focus ratifica que la "confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el PNV como primer partido para gobernar este país", y que "eso es positivo". En su opinión, "un elemento importante que podemos concluir de la encuesta" es que la sociedad vasca tiene que elegir entre dos opciones: o el PNV o EH Bildu.

Pradales, sobre EITB FOCUS: ''La encuesta deja claro que la ciudadanía tiene que elegir entre dos opciones'' Pradales, sobre EITB FOCUS: ''La encuesta deja claro que la ciudadanía tiene que elegir entre dos opciones'' 1:18

Preguntado por si teme un sorpasso por parte de EH Bildu al PNV, ha afirmado que la participación "es el elemento clave a activar". "Yo creo que, si algo ha caracterizado las últimas citas electorales es la baja participación, y a mí me gustaría que la participación sea muy elevada porque es el mejor reflejo de lo que la sociedad opina en este momento desde el punto de vista político y electoral", ha insistido.

Pradales no ha querido hablar de futuros pactos y ha resaltado que "se está poniendo el carro antes que los bueyes" porque los comicios no están convocados. El candidato jeltzale ha dicho que, por tanto, primero hay que hacer propuestas a la ciudadanía; en segundo lugar, que se pronuncie la sociedad; y a partir de ahí, se hablará "de gobernabilidad, de coaliciones, de pactos, de acuerdos, de lo que corresponda, pero siempre teniendo en cuenta que lo relevante aquí es el modelo con el que cada uno le hace una oferta a este país y ver luego si los modelos son compatibles o incompatibles". "Lo importante no es el con quién, sino el para qué", ha aseverado.

En todo caso, Pradales ha hecho una "valoración positiva" de la coalición de Gobierno con el PSE-EE, también en la Diputación Foral de Bizkaia. Según ha apuntado, están "cómodos" con los socialistas y "tendría sentido" que su partido "mantuviera la línea que ha mantenido".