Koldo Martínez anuncia que tiene cáncer de próstata y será operado la próxima semana

Pamplona

El concejal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona ha explicado en un vídeo en redes sociales, que se va a someter a una operación el día 26, por lo que tendrá que ausentarse de sus funciones durante un tiempo. Ha prometido volver "con las pilas cargadas".

publicado: 23/03/2024 17:14 (UTC+1)

última actualización: 23/03/2024 17:14 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Koldo Martinezek prostatako minbizia duela eta datorren astean ebakuntza egingo diotela azaldu du

El concejal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Koldo Martínez ha anunciado que padece de cáncer de próstata del que va a operarse el día 26, por lo que se ausentará de sus funciones de concejal por un tiempo.

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Martínez ha recalcado que el próximo día 27 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobará, previsiblemente, uno "buenos y nuevos presupuestos para la ciudad".

Sin embargo, él no estará en ese Pleno, y es que, según explica él mismo, "hace algún tiempo" le diagnosticaron un cáncer de próstata. "Lógicamente me han venido haciendo un seguimiento desde el antiguo Hospital Virgen del Camino y ha llegado a una situación en la que me tengo que operar", relata.

El concejal ha indicado que va a estar unos días "fuera de combate", pero ha prometido "volver con las pilas cargadas para seguir defendiendo una Iruña más cohesionada, más justa, más libre y más divertida". "Y eso sí, por encima de todo, que nada ni nadie nos quite la sonrisa", ha concluido.