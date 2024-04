Andueza negociará "sin líneas rojas ni objetivos concretos" pero se abre a gestionar Osakidetza o Educación

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El dirigente socialista descarta casi de plano ser vicelehendakari o que el PSE-EE asuma la Presidencia del Parlamento Vasco. Sobre las peticiones de Otegi, Andueza subraya la coalición "no puede marcar la pauta del gobierno", en todo caso "marcará la oposición".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 24/04/2024 09:16 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2024 09:46 (UTC+2)

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, afronta las negociaciones con el PNV para la formación del próximo Gobierno Vasco "con mente abierta, sin líneas rojas ni objetivos concretos". No obstante, se muestra dispuesto a asumir carteras como Salud, Educación o Vivienda; "por qué no", ha añadido. En palabras de Andueza, los socialistas deberán tener "un peso específico importante" en el próximo gobierno de coalición, ya que el PSE-EE ha demostrado ser "un activo importante y un valor añadido".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el dirigente del PSE-EE ha asegurado que la primera reunión oficial pública con los jeltzales será ya la próxima semana, y a partir de ahí ha apostado por la "discreción". Andueza ha subrayado que le gustó oír ayer a Andoni Ortuzar decir que el próximo gobierno será "progresista"; "es lo que llevó diciendo yo toda la campaña", ha apostillado. También ha destacado que el PNV tiene "perfectamente asimilado" que existe "un cambio de ciclo" y que son "necesarios determinados cambios" en áreas como en Sanidad, Educación o Industria.

Sin embargo, a la pregunta de si sopesa entrar en el ejecutivo como vicelehendakari, ha respondido que le parece un "atrevimiento supino" afirmar tal cosa, y ha subrayado que es "lo último que me preocupa, no está ni en el último cajón de mi despacho". Asimismo, ha subrayado que pese a las especulaciones, "el PSE-EE no se ha pronunciado" sobre asumir la Presidencia del Parlamento Vasco.

