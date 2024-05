Rechazada la propuesta de UPN, PP y Vox de incluir a víctimas del bando franquista en la base 'Oroibidea'

Política -

PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra ha votado en contra de la moción, argumentando casi al unísono que las víctimas franquistas ya tuvieron un rápido y público homenaje por parte del régimen.

El Parlamento de Navarra ha rechazado incluir a las víctimas del bando franquista en la base de datos de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo 'Oroibidea' —el portal web que recoge la memoria oral registrada y recopilada por el Instituto Navarro de la Memoria—, rechazando así la moción apoyada por UPN, PP y Vox. El resto de los grupos ha votado en contra.

En defensa de la moción, el portavoz de UPN en la Cámara foral, Iñaki Iriarte, ha explicado que 'Oroibidea' "excluye sistemáticamente a todas las personas navarras que fueron objeto de represión en el territorio controlado por la República". Tras afirmar que UPN comparte la existencia de esa base de datos de represaliados, ha pedido "políticas de Memoria más integradoras". "El franquismo fue una dictadura", ha reconocido Iriarte, para añadir miles de personas fueron obligados a ir a la guerra, aunque comulgaran o no con los idearios.

Tanto PPN como Vox han apoyado la iniciativa. Desde el grupo ultraderechista, su portavoz Maite Nosti ha pedido "respeto" a los represaliados de ambos bandos, además de considerar que 80 años después "deberíamos olvidar ese odio y revanchismo".

El resto, en contra

El resto de los grupos parlamentarioa ha votado en contra de la moción. En su turno, la parlamentaria del PSN Inmaculada Jurío ha afeado como "un atentado contra la dignidad" la pretensión de la moción y ha abogado por "dar en este omento el espacio necesario y diferenciado a cada víctima".

Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha puntualizado que en la Guerra Civil española "hubo vencedores y vencidos", y los primeros "homenajearon a sus víctimas", les hicieron monumentos e incluso algunas fueron beatificadas por la Iglesia católica. "Creemos que hay que hacer políticas públicas para acabar con esa asimetría. El tratamiento ha sido sumamente diferente y por eso hay que seguir con políticas públicas para reconocer a víctimas que han permanecido en el olvido".

Por s parte, el portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha advertido de que la moción de UPN "tiene trampa en origen porque presenta a Oroibidea como algo que no es", ya que "no es el archivo digital de la Guerra Civil y el Franquismo en Navarra, sino el archivo digital de las víctimas de los sublevados".

También Miguel Garrido de Contigo Navarra ha sido contundente al justificar que las administraciones hacen leyes "para víctimas que no fueron reparadas. ¿Por qué no hacemos leyes para víctimas de la violencia callejera que sufrimos todos los días? Porque nadie la justifica y no hace falta ley porque todos entendemos que son víctimas".