El Congreso da el "sí" definitivo a la Ley de Amnistía

No ha habido sorpresas y el bloque de investidura ha avalado la norma por mayoría absoluta (177 votos). El debate ha sido corto y bronco por momentos, con numerosas llamadas al orden a Vox por parte de la presidenta de la Cámara. La ley no se publicará de forma inmediata en el BOE.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 30/05/2024 11:29 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2024 12:13 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Kongresuak behin betiko onartu du Amnistia Legea

Con el aval de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, la Ley de Amnistía se ha aprobado definitivamente este jueves. Se necesitaban al menos 176 votos del bloque de la investidura para levantar el veto del Senado, y ha votación ha discurrido sin sorpresas. PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG han hecho valer sus sufragios (177) y han dado el espaldarazo final a la norma que borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el 'procés' durante 12 años. Como en la anterior ocasión, la derecha (PP, Vox, UPN y CC, 172 sufragios) ha votado en contra.

La ley no se publicará inmediatamente en el BOE, tal como se había especulado, y por tanto, no entrará en vigor los próximos días. Tras su aprobación, la norma ha de publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes, y debe ser sancionada por el rey, que estará ausente hasta el domingo. Así, se cree que su publicación tendrá lugar en un plazo máximo de 15 días, por lo que podría llegar en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o hacerlo poco después. Una vez publicada, eso sí, entrará en vigor ese mismo día.

La votación, nominal y por llamamiento, ha puesto punto y final a un pleno monográfico, que ha sido corto —siete minutos por portavoz— y tenso, en especial cuando el representante del PSOE, Artemi Rallo, ha tomado la palabra. También se ha registrado una bronca entre diputados de Sumar y Vox que se han cruzado acusaciones, gritos e incluso insultos. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que llamar al orden a varios diputados, y ha reprobado "el espectáculo" y la "mala educación" de parte del hemiciclo. Además, durante la votación de los miembros del Gobierno español, se han escuchado gritos de "dimisión" y "traidores".

Los partidos independentistas catalanes han calificado la aprobación de la ley como "victoria" y han destacado que tras la amnistía "la lucha continuará", con el referéndum como "próxima parada".

En su intervención, Miriam Nogueras (Junts), ha subrayado que el de hoy es "un día histórico". "Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre la nación catalana y la nación española", ha añadido. La dirigente catalana ha insistido en que la Ley de Amnistía es "una victoria democrática y colectiva", y ha recordado que no sería necesaria si PSOE y PP no hubieran "participado activamente la represión". A partir de ahora, ha advertido, "la lucha continúa" para alcanzar la "libertad plena". Por último, ha lanzado un mensaje a la judicatura española para que se ponga "al carril de los estándares europeos"

Miriam Nogueras (Junts): ''Esta ley no es perdón ni clemencia, sino victoria'' Miriam Nogueras (Junts): ''Esta ley no es perdón ni clemencia, sino victoria'' 1:33

En la misma línea, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se ha felicitado porque el de hoy es día de "victoria", pero también de "derrota". "Estamos ante la primera derrota del régimen del 78", ha aclarado. El portavoz republicano ha dado las gracias a todos los condenados de procés y a "la gente, a la gente: los alcaldes, regidores... que fueron perseguidos por permitir a un pueblo votar". "ERC no estaba equivocada, estaba muy sola. Y el resultado, lo que está pasando hoy aquí, es el resultado de todo un independentismo unido por una causa que trasciende nuestras batallas diarias, así de fuertes somos", ha reivindicado. No obstante, ha admitido que la Ley de Amnistía "no es un punto y final", para añadir que el referéndum será "la próxima parada".