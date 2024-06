González adelanta que "alguno de los proyectos fotovoltaicos de Solaria no prosperarán" en Álava

Política -

Los tres macroparques proyectados por Solaria sumarán más de 100 000 placas solares y 374 hectáreas ocupadas distribuidas entre Vitoria-Gasteiz, Ribera Baja, Zigoitia, e Iruña de Oca, e incluyen una línea de alta tensión que trasportará la energía hasta su destino, el Puerto de Bilbao.

publicado: 05/06/2024 12:56 (UTC+2)

última actualización: 05/06/2024 13:39 (UTC+2)

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha adelantado este miércoles que "alguno de los proyectos fotovoltaicos de la empresa Solaria tienen un camino muy difícil por delante y, probablemente, no prosperarán", al "verse "afecciones medioambientales y urbanísticas".

"No quiero adelantarme a los informes y a la tramitación de los procedimientos, pero sí señalar que del conocimiento de los proyectos sacamos ya, desde este momento, esa conclusión", ha afirmado.

Así se ha manifestado González ante la interpelación de EH Bildu sobre los proyectos fotovoltaicos 'Solaria-Zierbena Solar 2, 3 y 4', en el pleno de control celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Álava.

"La sociedad alavesa puede estar tranquila. Asumimos la responsabilidad de garantizar la producción de energía renovable, que es fundamental para el futuro de Álava, y de asegurar también el futuro de la agricultura y de la biodiversidad", ha apuntado.

Asimismo, ha anunciado que la Diputación Foral de Álava trasladará al Gobierno Vasco que "considera urgente la aprobación del Plan Territorial Sectorial de energías renovables"."Esta debe ser una de las tareas prioritarias que aborde el Gobierno Vasco nada más se conforme, con el objetivo de poder disponer de una herramienta de planificación que defina un mapa de renovables", ha manifestado.

Los tres macroparques fotovoltaicos proyectados por Solaria en Álava sumarán más de 100 000 placas solares y 374 hectáreas ocupadas distribuidas entre Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca, Ribera Baja y Zigoitia, e incluye una la línea de alta tensión que trasportará la energía generada hasta su destino, el Puerto de Bilbao en Zierbena.

De esta forma, la energía se generará en Álava, pero el planteamiento es llevarla y evacuarla fuera, con una línea de alta tensión de más de 100 kilómetros de longitud y mas de cinco subestaciones.

Puntos de recarga

En este sentido, ha explicado que "los puntos de acceso a la red están agotados". "No hay puntos de descarga en Álava para nueva generación y esta situación es la que provoca que los nuevos proyectos de renovables a abordar en Álava deban verter fuera de nuestro Territorio. Esto no es lógico y no es sostenible, pero es la realidad a fecha de hoy y no parece que vaya a cambiar a corto plazo", ha lamentado.

"La prioridad absoluta debe ser conectar la demanda con la oferta de proximidad en renovables. Es ilógico, insostenible e ineficiente que la energía producida en Aragón recorra cientos de kilómetros para volcarse a la red en Álava y que la energía producida en Álava viaje 100 kilómetros para volcarse a la red en Bizkaia", ha señalado.