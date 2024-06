Las palabras de Garmendia causan "sorpresa" en el Gobierno Vasco, que insiste en que "estaban informados"

Política -

Colapso en las carreteras

Fuentes del Gobierno Vasco afirman que "les cuesta entender el comportamiento y la actitud de Garmendia", porque lo ocurrido es una cuestión que dependió del comportamiento diferente que tuvieron los agricultores de ambos lados de la frontera.

publicado: 06/06/2024 16:43 (UTC+2)

última actualización: 06/06/2024 17:00 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Garmendiaren hitzek "harridura" sortu dute Jaurlaritzan, eta "jakinaren gainean" zeudela errepikatu du

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha asegurado que la comunicación y coordinación se mantiene con el Ministerio de Interior, no con la Delegación del Gobierno español en Euskadi, "y en esta ocasión así ha sido también". "Ellos sabían y estaban informados de lo que se íba a hacer", ha reiterado. Además, ha recordado que el trabajo se coordina a través de la CPD de Hendaia (Lapurdi), donde participan Ertzaintza, Gendarmería, Policia Nacional y Guardia Civil.

De esta manera, la actitud de la delegada del Gobierno español en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha causado "sorpresa" en el Gobierno Vasco. Fuentes del Ejecutivo de la CAV afirman que "les cuesta entender el comportamiento y la actitud de Garmendia", porque lo ocurrido es una cuestión que dependió del comportamiento diferente que tuvieron los agricultores de ambos lados de la frontera.

La delegada del Gobierno español en Euskadi ha criticado que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil fueron invitadas a la "reunión bilateral" que celebraron la Ertzaintza y la Gendarmería francesa sobre el dispositivo para regular el tráfico durante el corte de la frontera mediante tractoradas.

"Es evidente que hubo una falta de previsión" por parte del Gobierno Vasco, a quien Garmendia le ha pedido que "asuma su responsabilidad y no pase la pelota al tejado del de enfrente" para que una situación así "no se repita".

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintza ESAN ha defendido la "profesionalidad encomiable" de la Ertzaintza en su actuación durante la protesta agraria.

En el caso de las críticas a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, por no ir a la reunión de la Interterritorial de Salud, el Gobierno Vasco recuerda que "llevan tiempo sin ir a esos consejos, que no acudir no es nada nuevo". Garmendia ha considerado que el Departamento de Salud "algo de responsabilidad también tendrá" en la escasez de profesionales sanitarios dado que la gestión de la sanidad está transferida a Euskadi.