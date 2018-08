Política

Celebración de la Diada

Una marea independentista colapsa el centro de Barcelona

Redacción

12/09/2012

La Policía cifra en un millón y medio la participación de la marcha. Según la organización, son dos millones. La cabecera no ha podido moverse hasta una hora después del inicio.

Decenas de miles de personas (un millón y medio, según la Policía, y dos millones, según la organización) han llenado en medio de un ambiente festivo y muy reivindicativo la confluencia del paseo de Gracia con la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, punto de inicio de la manifestación independentista que ha arrancado a las 18:00 horas. La cabecera no ha podido moverse hasta una hora después del inicio de la manifestación, y ha ocupado tres kilómetros, según Catalunya Radio.

La Delegación del Gobierno en Cataluñaha cifrado en 600.000 personas la asistencia a la manifestaciónindependentista. Cataluña tiene 7.500.000 habitantes.

Representantes del PNV, Eusko Alkartasuna o la izquierda abertzale se han desplazado hasta la ciudad condal para participar en la masiva manifestación.

Entre los asistentes, dirigentes del ala más catalanista del PSC como Ernest Maragall, Antoni Castells, Marina Geli, Àngel Ros, Laia Bonet y Joan Ignasi Elena, entre otros, que se han desmarcado de la postura oficial de la dirección del PSC.

La manifestación independentista convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha comenzado a caminar muy puntual, minutos antes de las 18:00 horas, mientras ha seguido llegando gente al centro de Barcelona.

Bajo el lema 'Cataluña, nuevo estado de Europa', la cabecera da sus primeros pasos desde la confluencia de las calles Casp y Pau Claris, a donde se ha tenido que desplazar desde el punto inicial, en paseo de Gracia y la Gran Via, debido al colapso de la zona.

Entre las pancartas, que reclaman el derecho a decidir de Cataluña, se encuentran lemas escritos en inglés ('Yes we can' y 'Catalonia is not Spain' son de los más repetidos) y alemán, así como banderas europeas.

Asimismo, se han escuchado consignas de "independencia", "Mas lidera o dimite", "Español el que no bote" entre un gran número de 'esteladas' (bandera independentista) y, en menor medida, de 'senyeres', la bandera catalana.

Masiva representación política

La vicepresidenta de la Generalitat catalana y consejera deGobernación, Joana Ortega, ha encabezado la delegación de CiU en lamanifestación independentista de la Diada junto a otros cincoconsejeros y Helena Rakosnik, esposa del presidente del Gobierno catalán, Artur Mas.

Han acudido a la marcha los consejeros de Economía, AndreuMas-Colell; Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries; Salud, BoiRuiz; Educación, Irene Rigau; y Agricultura, Ganadería, Pesca,Alimentación y Medio Natural, Josep Maria Pelegrí.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien no ha acudido a la manifestación porque le corresponde un "rol más institucional", ha expresado que hace suyo el "clamor" de la gente que ha acudido a la marcha de Barcelona: "Mi corazón está con vosotros", ha subrayado.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha aseguradoal inicio de la marcha con motivo de la Diada que "nadiehace callar" al pueblo catalán, y se ha mostrado impresionada por lamasiva participación ciudadana.

Pujol: 'La marcha, una declaración de rechazo al trato de España a Cataluña'

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha considerado este martes que la manifestación independentista es una declaración de "rechazo al trato" que España está dispensando en los últimos años a Cataluña.

"Necesitamos los medios económicos, administrativos y políticos que creíamos que íbamos a tener y que tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut se nos niega", ha declarado a los medios antes de participar en la manifestación.

Pujol ha afirmado que el conjunto de España "tiene que tener respuesta a esto y no puede dar la sensación de que en Cataluña no pasa nada".

Mas recibirá "en un día o dos" a los promotores de la marcha

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, recibirá "en un día o dos" a la Asamblea Nacional Catalana, la promotora de la gran manifestación en defensa de la libertad de Cataluña que se ha celebrado este martes de Diada en Barcelona.

Así lo ha avanzado la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, después de recibir en sede parlamentaria a una delegación de la organización de la histórica marcha independentista.



















