Será noticia: Pleno de investidura, ruptura en el gobierno municipal de Llodio y Azkena Rock Festival

Política -

PRINCIPALES TITULARES

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

EITB MEDIA

publicado: 20/06/2024 07:36 (UTC+2)

última actualización: 20/06/2024 08:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Inbestidura saioa Legebiltzarrean, zatiketa Laudioko udal gobernuan, eta Azkena Rock

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves 20 de junio de 2024:

- Pleno de investidura en el Parlamento Vasco: La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, abrirá la sesión a las 09:30 horas en un pleno de investidura con dos candidatos. El primero en tomar la palabra será Pello Otxandiano (EH Bildu) y expondrá, en un tiempo máximo de 90 minutos, su programa de gobierno. A eso de las 11:00 horas será el turno de Imanol Pradales (PNV), quien también dispondrá de 90 minutos. Tras estas intervenciones, la presidenta suspenderá la sesión hasta las 14:30 horas. Tras el debate entre los grupos parlamentarios, se procederá a la votación. Tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE-EE, Imanol Pradales será elegido lehendakari con 39 votos a favor (27 del PNV y 12 del PSE-EE).

- Ruptura en el gobierno municipal de Llodio: La agrupación de independientes Omnia ha decidido abandonar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio que compartían con EH Bildu. En un comunicado conjunto, Omnia y EH Bildu han anunciado el paso a la oposición de los primeros, pero ambos se han comprometido a "priorizar la línea de consenso desarrollada hasta ahora en el tratamiento de temas futuros". En este sentido, han reiterado que continuarán colaborando para "avanzar en los temas ya consensuados como son la actualización del Plan General de Ordenación Urbana" y en inversiones que ya están en marcha, como el antzoki, la plaza del mercado, la antigua residencia San Roque, el matadero, la ampliación del polideportivo y el Kultur Etxea.

- Azkena Rock Festival: A las 18:15 horas arranca una nueva edición del Azkena Rock Festival, que se celebrará hasta el sábado, en Vitoria-Gasteiz. El recinto de Mendizabala acogerá las actuaciones en directo de bandas de la talla de Queens Of The Stone Age, Band Of Horses, Sheryl Crow, Jane's Addiction, L7, Mavis Staples, Warren Haynes Band, Tarque & La Asociación del Riff, Redd Kross, Arde Bogotá, Ty Segall, PiL.T, The Real McKenzies y Lendakaris Muertos, entre otras.