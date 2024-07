Será noticia: Ronda de contactos del lehendakari, acogida de menores extranjeros no acompañados y BBK Live

Política -

11/07/2024 08:20 (UTC+2)

11/07/2024 09:19 (UTC+2)

- Ronda de contactos del lehendakari: El lehendakari, Imanol Pradales, arranca hoy su ronda de conversaciones con los partidos políticos del Parlamento Vasco, con Sumar (13:00 horas). Tras esa primera cita, el viernes recibirá al PP y el PSE-EE, miembro del Ejecutivo; el lunes, 15 de julio, se reunirá con EH Bildu, principal partido de la oposición, y el martes recibirá al PNV, partido mayoritario del Gobierno. Vox no está incluido en los contactos. A la ronda de partidos, le seguirá una serie de encuentros con agentes socioeconómicos.

- Acogida de menores migrantes no acompañados: Las comunidades autónomas acordaron ayer acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes no acompañados. En la práctica, este acuerdo resultará en el traslado de 347 menores desde Canarias y Ceuta a la península y las islas Baleares, ya que 40 de ellos se quedan en el archipiélago y 13 en la ciudad autónoma.Finalmente, las comunidades autónomas del PP votaron a favor, lo que ha provocado que Vox haya dado por rotos sus acuerdos en las autonomías en los que comparten gobierno. Es más, el partido de ultraderecha ha convocado para este jueves el Comité Ejecutivo Nacional de manera urgente y extraordinaria para acordar "los próximos pasos" en los gobiernos autonómicos con el PP.

- BBK Live: Bilbao acoge desde hoy y hasta el sábado la decimoséptima edición del festival Bilbao BBK Live. Este año el cartel está encabezado por Massive Attack, Shinova, Los Planetas, Melenas, Parcels, Grace Jones, Underworld, Jungle o Arcade Fire. En esta primera jornada será el turno de Massive Attack, The Prodigy, AIR y Los Planetas, y también se podrá disfrutar de Death from Above, Shinova, Sen Senra, El Buen Hijo, Queralt Lahoz y Martín de Marte.