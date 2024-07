El Congreso rechaza tramitar la reforma legal para la acogida de menores migrantes no acompañados

Política -

Ley de Extranjería

Con 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención, el intento de tramitar esta propuesta en la Cámara Baja ha fracasado al no haber contado finalmente con el apoyo del PP, que había advertido de ello si no se tenían en cuenta sus exigencias, ni de Junts.

publicado: 23/07/2024 20:48 (UTC+2)

última actualización: 23/07/2024 21:11 (UTC+2)

El Congreso ha tumbado este martes la toma en consideración de la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la ley de extranjería con el objetivo de establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias.

Las negociaciones con ambas formaciones se han prolongado durante toda la jornada hasta la votación, pero finalmente no han acabado en acuerdo para comenzar a tramitar la reforma.

En su intervención durante el debate, el PP había pedido a PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retiren su propuesta para reformar la ley de extranjería. "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha señalado la diputada del PP Ana Alós, quien no ha aclarado su voto definitivo. Ha pedido retirar la propuesta, convocar una Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también había rechazado la propuesta, con acusaciones al Gobierno por "abusar" de la solidaridad de Cataluña . "Nos oponemos a seguir sobresaturando Cataluña, seguir tasando la convivencia de nuestro país. Con esta ley no garantizan una vida digna y en condiciones y esto da alas a la derecha y la ultraderecha. Nosotros hablamos desde el sentido común", ha dicho la diputada.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, había avisado de que si a lo largo del pleno del Congreso no hay un acuerdo entre los partidos para admitir a trámite la reforma pedirá que no se vote hoy y "sigamos hablando". "Hoy no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", ha lamentado.

En cuando a los representantes vascos, EH Bidu y PNV han respaldado la iniciativa, pero han exigido mejoras.