Junts pide que no se retome el pleno de investidura hasta que no se "normalice" la situación

Política -

Cataluña

El candidato del PSC a la Presidencia de Cataluña ha abogado, en su discurso de investidura, por "abrir una etapa de consensos", de la que ha descartado a Vox y AC, para solucionar "los conflictos políticos mal resueltos" y realizar "la tercera transformación de Cataluña".

E. G. | EITB Media

publicado: 08/08/2024 13:14 (UTC+2)

última actualización: 08/08/2024 15:26 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Juntsek inbestidura saioa bertan behera uzteko eskatu du, egoera "normalizatu" arte

El Parlamento de Cataluña acoge este jueves el pleno de investidura del socialista Salvador Illa, marcado por el regreso a Cataluña y la posterior desaparición del expresidente Carles Puigdemont.

Precisamente, tras la sesión de la mañana, durante el parón del mediodía, Junts per Catalunya ha pedido a la Mesa del Parlament que la sesión no se retome tras al parón del mediodía, hasta que no se "normalice" la situación, que implica a un diputado electo, Carles Puigdemont.

Monica Sales, portavoz del grupo independentista, ha calificado de "gravísimo, inexplicable y desproporcionado" activar la operación policial para intentar detener a Puigdemont "como si fuese terrorista", y supone una malversación de recursos públicos.

Discurso del candidato socialista

La sesión ha comenzado con puntualidad, a las 10:00 horas, con la apelación del candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de aplicar de manera "ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones" de la Ley de Amnistía.

"Cataluña debe mirar hacia adelante, no puede perder el tiempo, debe contar con todo el mundo", ha proclamado Salvador Illa en el inicio de su intervención, en un hemiciclo del Parlament sin el expresident Carles Puigdemont.

Tras una referencia inicial al expresidente catalán Josep Tarradellas, Illa se ha comprometido a "trabajar para hacer posible el restablecimiento íntegro de la totalidad de los derechos políticos de todas las ciudadanos y los ciudadanos de Cataluña y de todas las formaciones políticas", y ha defendido la aplicación de la vigente "ley de amnistía aprobada hace unos meses por el Congreso".

"Desde el respeto a la división de poderes y al poder judicial, reclamo respeto a la esfera de decisión del poder legislativo, que ha manifestado de forma clara, explícita e inequívoca su voluntad de normalización plena", ha subrayado.

Seguidamente, Illa ha explicado que su voluntad es que el Govern realice la "tercera gran trasformación de Cataluña", con tres grandes retos: mejorar la financiación de Cataluña, mejorar los servicios públicos e impulsar una industrialización verde. Por último, ha dicho que Cataluña "necesita abrir una etapa de consensos "puertas adentro y puertas afuera" para solucionar "los conflictos políticos mal resueltos".

Tras su discurso de unos 40 minutos, el pleno se ha interrumpido durante una hora para que los grupos puedan preparar sus discursos. La sesión se ha retomado pasadas las 11:45 horas, con la intervención de los grupos, de mayor a menor.

Así, el primero en intervenir ha sido el portavoz de Junts, Albert Batet, quien manifestado que su grupo confía en que Puigdemont pueda llegar al Parlament y "ejercer sus derechos" antes de que termine el pleno. Batet ha cargado contra los republicanos que, a su juicio, han asumido este jueves definitivamente y sin disimular el marco mental de los socialistas: "No es que queramos ser vigilantes, es que queremos ser impecables". "Ahora al Gobierno español ya no le hará falta aplicar el 155 porque su guardián ocupará el Palau de la Generalitat de Cataluña. Con la investidura del señor Illa, Cataluña se autoimpone un 155", ha criticado.

Tensión a las puertas del Parlament

Entretanto, fuera del hemiciclo, agentes de los Mossos d'Esquadra que custodian el acceso al Parlament y un grupo de manifestantes independentistas han protagonizado una serie de rifirrafes cuando algunos de estos han tratado de entrar en el recinto.

Pese al despliegue policial, varios de estos manifestantes independentistas que previamente habían arropado a Puigdemont han logrado superar el cordón policial y acceder al interior del recinto del parque, que hoy se halla cerrado al público.

En la única puerta de acceso abierta hoy para que las personas acreditadas pudieran entrar en el Parlament, la situada cerca de la Estación de Francia, es donde estos manifestantes se han enfrentado a la policía, por lo que se han vivido unos minutos de cierta tensión.

Una vez superado este cordón policial, cada vez son más las personas que cerca del mediodía se están concentrado dentro del parque, a pocos metros de la cámara catalana.