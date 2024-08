Un juez de Barcelona llama a declarar a Turull por presunta obstrucción a la justicia

Política -

Aunque en un principio varias informaciones apuntaban a que se ha emitido una orden de detención contra Turull, fuentes judiciales han desmentido dichas informaciones.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 08/08/2024 16:05 (UTC+2)

última actualización: 08/08/2024 16:46 (UTC+2)

Un juez de guardia de Barcelona ha llamado a declarar al secretario general de JxCat, Jordi Turull, por presunto delito de obstrucción a la justicia en relación con su papel en la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras su fugaz regreso a Cataluña.

Turull, inhabilitado hasta 2030 por el 'procés, ha sido uno de los dirigentes de la formación independentista que esta mañana ha estado más cerca de Puigdemont a su llegada al acto de bienvenida en el paseo de Lluis Companys de Barcelona, tras el cual el expresidente catalán se ha dado a la fuga en un coche.

En el marco de esta investigación, los Mossos han detenido a un agente de la policía catalana por colaborar en la huida de Puigdemont, ya que el coche con el que ha huido el expresidente catalán era de su propiedad, y no descartan más detenciones.

En una breve comparecencia de urgencia, JxCat ha pedido que se alargue la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa, que se está celebrando hoy en el Parlament, por la "deproporcionada operación 'Jaula'", al tiempo que ha denunciado "las detenciones ilegales". "Acompañar a un diputado no es delito", ha dicho la portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Mónica Sales, que no ha respondido a las preguntas sobre el paradero de Puigdemont.