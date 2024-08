EH Bildu pide la comparecencia del consejero de Salud ante los hechos "cada vez más graves" en Emergencias

La coalición ha recordado que lleva advirtiendo sobre la situación "precaria" de Emergencias y las consecuencias que acarrearía, y pide un "cambio radical del modelo de gestión".

EH Bildu ha pedido la comparecencia de Alberto Martínez, consejero de Salud del Gobierno Vasco, para que explique la situación de Emergencias de Osakidetza ante los hechos "cada vez más graves" que han tenido, "como se preveía", consecuencias especialmente graves este verano tanto para el personal como para la ciudadanía en situación de emergencia.

La coalición ha recordado que lleva advirtiendo sobre la situación "precaria" de Emergencias y las consecuencias que acarrearía, y pide un "cambio radical del modelo de gestión". Critica la falta de estrategia ni proyecto, a lo que en el último año se ha sumado la decisión de reducir los médicos en los centros de coordinación o permitir que las ambulancias operen sin médicos.

"Desgraciadamente, en los últimos años la ciudadanía vasca está sufriendo las consecuencias. También hemos hecho varias propuestas para hacer frente al modelo de gestión vigente, pero hasta ahora PNV y PSE-EE se han negado a cambiar ese modelo de gestión", ha destacado Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu.

En una nota de prensa, la coalición ha recogido "situaciones muy graves", entre las que destaca la muerte de un hombre en Llodio (Álava), el pasado 22 de agosto, tras enviarse una ambulancia sin médico para atenderle al sufrir un infarto agudo de miocardio. Según explica EH Bildu, tras un "enfrentamiento" entre el médico del PAC de Llodio y el del centro de coordinación, finalmente acudió la ambulancia de soporte vital avanzado desde Bilbao. "Al final, más de 40 minutos para llegar al paciente", que murió "a las 3 horas".

La coalición también critica la situación de las ambulancias de gestión privada, dependientes del Departamento de Salud, en las cuales es "muy habitual que las ambulancias con enfermeras estén fuera de servicio" porque las empresas "no quieren cubrir las bajas".

"La Dirección de Gestión de Emergencias no sólo no es capaz de tapar los agujeros existentes, sino que cuando el personal sanitario se ve obligado a hacer frente a estas situaciones, no recibe ningún protocolo adecuado por parte de la Dirección de Gestión, ni ningún tipo de seguridad jurídica ni clínica. Por lo tanto, si los trabajadores se encuentran en esta situación, imagínate cómo se encuentran la ciudadanía ", añade Ubera.