Turull, sobre la huida de Puigdemont: "Estuvimos en Barcelona hasta las ocho de la tarde"

El secretario general de Junts asegura que Puigdemont tenía intención de ir al pleno de investidura de Illa, pero decidió marcharse al ver el "desproporcionado" dispositivo policial para detenerle. Se escondió en varios pisos.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 02/09/2024 12:50 (UTC+2)

última actualización: 02/09/2024 13:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Turull, Puigdemonten ihesari buruz: "Bartzelonan egon ginen arratsaldeko zortziak arte"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha ofrecido hoy nuevos detalles sobre la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. Según ha explicado, Puigdemont permaneció en Barcelona hasta las 19:00 u 20:00 horas de la tarde antes de emprender su regreso hacia Waterloo (Bélgica).

En declaraciones a RAC1, Turull ha explicado que, tras bajar del escenario colocado en las inmediaciones del Arco del Triunfo de la capital catalana, Puigdemont se trasladó a un piso de Barcelona, en el que estuvo "hasta el mediodía", cuando tomó la decisión de volver a Waterloo ante la "imposibilidad" de asistir al pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Desde ese piso, ha dicho Turull, se trasladó a otro, también en la capital catalana pero más alejado de las inmediaciones del Parlament, y del que partió hacia las 20:00 horas de la tarde.

Según ha explicado Turull, la intención de Puigdemont era la de acudir al debate y entrar en el Parlament, y tomó la decisión de huir al ver que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra buscaba detenerle. También ha negado la existencia de cualquier acuerdo con la policía catalana para el arresto del expresident.

Puigdemont entró en Cataluña por la autopista AP-7 el 6 de agosto, dos días antes de que se celebrase el debate de investidura, y también salió por carretera el día 8, aunque Turull no ha revelado qué ruta utilizó. Sí ha dicho que regresó a Bélgica sin paradas. "El problema no es Puigdemont, es un juez que debía aplicar la amnistía y no la aplicó", ha indicado.

Sobre el rol de JxCat en el Congreso de los Diputados, Turull ha reiterado que el Gobierno "no tiene ningún apoyo garantizado", que pactaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "a cambio de la amnistía", y que después negociarían "pieza a pieza".