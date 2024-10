Subijana advierte de que "no cabe inaplicar la ley sin plantear una cuestión de constitucionalidad"

Sin aludir a la polémica desatada en torno a la ley que permite a los presos conmutar penas del extranjero, el presidente del TSJPV ha recalcado que las leyes están para cumplirlas y que los jueces están obligados a ello.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha subrayado durante el acto de apertura del año judicial que no es posible una interpretación judicial que inaplique la ley sin plantear la cuestión de constitucionalidad, extendiendo esta advertencia también al Derecho de la Unión Europea. El acto, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, ha contado por primera vez con la presencia del lehendakari Imanol Pradales.

En su intervención, Subijana ha señalado que el marco constitucional es el límite infranqueable para las leyes, remarcando que "no cabe la interpretación judicial que inaplique la ley sin plantear la cuestión de constitucionalidad". En este sentido, el presidente del TSJPV ha destacado que cualquier ley nacional que comprometa la normativa europea de aplicación directa en los Estados miembros debe ser tratada de la misma manera, recordando la relevancia del Derecho de la Unión Europea en los sistemas legales nacionales.

Por su parte, Pradales ha manifestado que Euskadi apuesta por una justicia "restaurativa y efectiva" y no por una "revanchista" cuyo último objetivo sea "buscar venganza". "Eso no es hacer justicia", ha argumentado.

El lehendakari ha defendido que el modelo de justicia vasco concita "un amplio consenso, no solo institucional y parlamentario", sino también en el entorno jurídico y social. Ha subrayado además que el poder judicial debe responder a la conformación territorial descentralizada del Estado.

También se ha referido a la situación del euskera en la administración de justicia, donde el uso de la lengua vasca es prácticamente nulo. Pradales aboga por cambiar esa realidad. "¿Alguien se magina que en Euskadi no se pueda llevarse a cabo un juicio en castellano, que un juez, un abogado o un fiscal no sepa castellano? Obviamente, la respuesta es no. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar lo contrario en cuanto al euskera? Debemos cambiar esta realidad", ha dicho.