Tras 'Rodea el Congreso'

Cifuentes pide cambiar la ley para 'modular' el derecho a manifestarse

Redacción

02/10/2012

La delegada del Gobierno en Madrid aboga por "abrir un debate" con el fin de "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación para "racionalizar el uso del espacio público".

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha abogado este martes por "abrir un debate" con el fin de "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación, "no en el sentido de restringirlo" sino para "racionalizar el uso del espacio público".



En una entrevista hoy en RNE, ha señalado que "Madrid es una ciudad complicada" porque las "manifestaciones son permanentes", como demuestra el hecho de que en lo que va de año ha habido unas 2.200, una cifra que ha considerado "desmesurada".



Tras recordar que se trata de "un derecho constitucional que no necesita autorización previa", Cifuentes ha dicho que es necesario "compatibilizarlo con el derecho de otros ciudadanos a estar en una ciudad habitable".



En su opinión, el número actual de manifestaciones es "una cuestión puntual que viene dada por el momento político, y propiciada por grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas".



Para compatibilizar el derecho a manifestarse y el de libre circulación de los ciudadanos ha planteado "cambiar la legislación", y aunque ha confesado que "no tiene claro en qué sentido" se ha mostrado partidaria "abrir un debate" en este sentido.