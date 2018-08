Política

'Rodea el Congreso'

Miles de personas vuelven a concentrarse ante el Congreso

Redacción

27/09/2012

Los congregados han portado pancartas con lemas como "Abrir un proceso constituyente" o "Roban, pegan y ... nos 'representan'!". La jornada del 25S se saldó con 64 personas heridas y 35 detenidas.

Unas 2.500 personas han permanecido congregadas en torno a la plaza de Neptuno convocadas por la coordinadora 25S para repetir la iniciativa "Rodea el Congreso", llevada a cabo ayer en las cercanías de la Cámara Baja. La manifestación ha comenzado a las 19:00, concentrándose 300 personas.



Sobre las 18:30 horas los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) han cortado los accesos a la carrera de San Jerónimo, en la que se ubica el Congreso, tanto en coche como a pie, y han vuelto a colocar el vallado de seguridad que se instaló ayer tanto en la esquina con la plaza de Neptuno como en el acceso por la calle Cedaceros.



Los congregados, que han sido convocados a través de las redes sociales por la coordinadora 25S, portan pancartas con lemas como "Abrir un proceso constituyente", "Dimisión", "Democracia" o "Roban, pegan y ... nos 'representan'!".



Muchos de ellos se han sentado en las cercanías del vallado de seguridad, en actitud tranquila y sin proferir consignas.



En la zona hay un amplio despliegue policial, con una veintena de furgones dentro del perímetro acotado y varias unidades más fuera.



Al cumplirse las dos horas y media desde el inicio de laconcentración, no se han registrados heridos ni en Neptuno ni en lascalles aledañas, ha confirmado Emergencias Madrid.



Los antidisturbios, que han mantenido un discreto papel vigilante durante la jornada de este miércoles, han comenzado minutos después de las 23:30 de la noche a tomar posiciones y a iniciar el desalojo de la plaza de Neptuno.



Al menos tres personas han sido detenidas y otrastres han resultado heridas leves durante los disturbios sucedidos enla Plaza de Neptuno en la segunda jornada de la iniciativa "Rodea elCongreso" convocada por la coordinadora 25S, ha informado laDelegación del Gobierno.





Petición de dejar en libertad a los detenidos



Algunos congregados permanecen de pie y otros sentados en actitud tranquila y coreando consignas como "dimisión Gobierno", "libertad detenidos" y "sinvergüenzas", en referencia a los policías situados en el cordón policial frente a la valla que impide el acceso a Las Cortes. Ha sido en este lugar donde se ha producido un incidente aislado de la noche.



Una persona ha arrojado un petardo por encima del vallado, pero rápidamente ha sido desalojado por los propios manifestantes, que se han dirigido a esta persona entre pitos y gritos de "fuera, fuera", sin que la Policía haya respondido a esta acción.



Tangana entre manifestantes tras desplegarse una bandera de España



Un grupo de manifestantes han protagonizado pasadas las 21:00 horas una breve tangana frente al Hotel Palace, en la plaza de Neptuno, a cuenta de una bandera de España que ha sido desplegada durante unos segundos con la leyenda 'Abajo el regimiento'.



Los hechos se han desencadenado después de que una persona se haya encaramado a una de las tribunas habilitadas por la prensa en la céntrica plaza, desde donde ha mostrado la bandera nacional. Rápidamente, otra persona le ha arrebatado de manera violenta la bandera y la ha lanzado al gentío, lo que ha derivado en un forcejeo entre varias personas por la bandera y una tangana posterior.



Finalmente, un manifestante ha decidido llevarse la enseña, situándola lejos de los manifestantes, según ha relatado, "para evitar incidentes". Concretamente, la ha dejado apoyada en una esquina del vallado que custodia la Policía, sin que nadie más haya hecho el intento de cogerla.





35 detenidos y 64 personas heridas , en el 25S



La jornada de protestas vivida este martes se saldó con un total de 64 personas heridas o atendidas, y 35 detenidos. La iniciativa reunió a unas 6.000 personas en los alrededores de la Cámara Baja.



Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido y felicitado hoy a la Policía por su actuación, por considerar que algunos manifestantes utilizaron "excesiva violencia" durante las protestas. A juicio del ministro, los agentes actuaron "magníficamente" ante la virulencia de los manifestantes.



La Policía Nacional cargó contra decenas de manifestantes en la protesta del 25-S en la plaza de Neptuno de Madrid, después de que varios jóvenes intentaran traspasar la valla que protege el Congreso de los Diputados.



El número de personas atendidas por el Samur-Protección Civil en el centro de Madrid en torno a la protesta 'Rodea el Congreso' ascendió finalmente a 64, una de ellas grave, de las que 28 tuvieron que ser trasladadas a diversos hospitales y entre las que se encuentraban 27 policías, han informado fuentes de Emergencias Madrid.



Alrededor de 6.000 personas, movilizadas en torno a la iniciativa 'Rodea el Congreso', marcharon desde la plaza de España y el paseo del Prado hacia la sede del Congreso, blindado por un amplio dispositivo policial.

Rajoy: 'La inmensa mayoría de los españoles no se manifiesta'



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado este miércoles un reconocimiento para "la mayoría de los españoles que no se manifiestan" a pesar de la crisis económica y las medidas de recorte del Ejecutivo, un mensaje que ha lanzado tras las concentraciones del 25-S y 26-S para rodear el Congreso.

"Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios", ha dicho Rajoy en una conferencia en el Consejo de las Américas.