Política

'Rodea el Congreso'

Interior abre una investigación sobre la actuación policial en el 25-S

Redacción

03/10/2012

La Dirección General de la Policía investiga la actuación policial en las protestas del 25-S en el interior de la estación de Atocha.

La Dirección General de la Policía ha abierto una "información interna" sobre la actuación policial durante los alterados registrados la semana pasada en las protestas del 25-S en el interior de la estación de Atocha.



Así lo han asegurado fuentes de la dirección general, que han indicado que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana será la que efectúe esta investigación interna sobre la actuación de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, en la estación de tren de Atocha, donde se produjeron cargas policiales y al menos una detención.



Las mismas fuentes han recordado que este tipo de investigaciones internas forman parte de la "rutina de permanente autoevaluación" que siguen los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los llamados antidisturbios.



En esta misma línea, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró el pasado miércoles en la comisión de Interior del Congreso que la Policía sigue protocolos continuos de "autoevaluación".



La actuación policial en el interior de la estación de Atocha en la noche del martes de la semana pasada, durante las protestas del 25-S, ha sido cuestionada en los últimos días por algunos sindicatos policiales, y José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, la censuró ayer.



Esa intervención "no se tenía que haber hecho", ha afirmado Fornet para quien la intervención policial del 25-S en las proximidades del Congreso, que acabó con 35 detenidos y más de 60 heridos, fue "buena" desde el punto de vista global.



"Hubo puntos negros, y lo de Atocha es una prueba evidente de lo que no es una buena actuación", concluyó.