Política

Clamor por la independencia

Gallardón: 'España no podría sobrevivir en el euro sin Cataluña'

Redacción

08/10/2012

El ministro de Justicia afirma que "ni España es el problema ni la independencia la solución" e indica que las mejores estructuras de Estado para los catalanes son las que les proporciona España.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha referido este lunes en Barcelona al debate soberanista abierto en Cataluña y ha afirmado que "ni España es el problema ni la independencia la solución".



Gallardón, que ha participado en un almuerzo en el Círculo de Economía de Barcelona, ha advertido que es un "error" pensar que con la independencia se solucionarían los problemas económicos de Cataluña y ha remarcado que las mejores estructuras de Estado para los catalanes son las que les proporciona España.



"Una hipotética independencia de Cataluña no significaría sacar a Cataluña de España, sino acabar con España, porque España no tiene sentido sin Cataluña", ha remarcado el ministro, que ha vaticinado que si triunfara el proceso independentista catalán España no podría seguir en el euro.



Para el ministro, el actual debate soberanista en Cataluña nace de la crisis económica y de los errores de los anteriores gobiernos, especialmente del tripartito, por lo que considera que la respuesta tiene que ser retornar a los principios del catalanismo.



En opinión del ministro de Justicia, "Convergncia está desbordada por un discurso que no ha escrito, que se han encontrado", sobre la independencia de Cataluña. "Su agenda política no la han ideado ellos, sino que ellos se han sumado por temor a no saber escribir una alternativa", ha declarado a los medios de comunicación, y se ha mostrado especialmente preocupado por la actitud de UDC.



"Nos preocupa que no haya una voz en Unió más potente y más coincidente y concordante con lo que ha sido su histórico discurso catalán", ha dicho el ministro de Justicia en rueda de prensa tras un almuerzo en el Círculo de Economía.



Alberto Ruiz Gallardón también se ha referido a la situación del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y ha criticado la "división y la falta de criterio dentro del socialismo español".