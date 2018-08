Política

Independencia de Cataluña

PP, PSOE y UPyD rechazan un referéndum en Cataluña

Redacción

10/10/2012

La iniciativa de ERC pedía al Gobierno central que transfiera su competencia exclusiva de poder convocar referéndum a la Generalitat de Cataluña. 276 votos en contra, 42 a favor y ninguna abstención.

El PP, el PSOE y UPyD han mostrado este martes su rechazo a la proposición no de ley defendida por ERC en el Pleno del Congreso para que el Gobierno transfiera a la Generalitat la facultad de convocar referendos argumentando que esta propuesta está fuera de la Constitución. Pese a esta negativa, el portavoz de los independentistas catalanes, Alfred Bosch, ha dado por hecho que su comunidad celebrará una consulta sobre la autodeterminación porque "la democracia siempre gana".

Durante su intervención, Bosch ha repetido insistentemente que lo que quiere su formación es que los catalanes voten, que el ejercicio de este derecho no puede ser ilegal y que ERC no renunciará nunca a la vía "bilateral, dialogante y pacífica" para lograr que esa consulta sea una realidad. "Veni, vidi, vota",ha agregado.

Desde su punto de vista, las "amenazas" con las que el Gobierno responde a la posible convocatoria de un referéndum son un "síntoma de debilidad". "Usarán su mayoría conseguida en las urnas para impedir que la gente vote, incluso los que están en contra de la independencia", ha afirmado Bosch, antes de añadir que el PP "vencerá en el hemiciclo, pero no convencerá". "Queremos votar y votaremos porque la democracia siempre gana", ha apostillado.

La proposición no de ley que instaba al Ejecutivo central a traspasar las facultades de ejecución de estas consultas, en elplazo máximo de 6 meses, a través del artículo de la Constituciónque prevé la delegación de competencias exclusivas a las autonomías, ha contado con 276 votos en contra, 42 a favor y ninguna abstención.La propuesta ha contado con el apoyo de los representantes de CiU, Izquierda Plural, PNV y el Grupo Mixto.



El debate se produce unas semanas después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya convocado elecciones para noviembre y anunciado su intención de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña si cuenta con mayoría suficiente y dos días después de las reclamaciones independentistas exhibidas en el Camp Nou.



Nulo rigor técnico



Por su parte, los representantes de PP, PSOE y UPyD han hecho hincapié en la inconstitucionalidad de la propuesta de ERC. Así, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el 'popular' Arturo García Tizón, ha descalificado el texto por su "nulo rigor técnico" y ha dejado claro que su formación votará en contra por "respeto" a sus votantes y a la Carta Magna.



'No es la solución'



El portavoz del PSOE en la ComisiónConstitucional, Ramón Jáuregui, ha subrayado que el PSOE "no tiene miedo" a que el pueblo vote, pero que considera que el problema identitario catalán no va a resolverse con una "consulta sobre dos posiciones extremas relativas a la independencia". "Eso no es la solución de nada, sino el problema de todo y de todos", ha advertido.