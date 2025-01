El Gobierno español no prevé aprobar inmediatamente un nuevo decreto con las medidas tumbadas

Gobierno y oposición se han enzarzado en un cruce de acusaciones, mientras los socios del Ejecutivo piden aprobar en breve un nuevo decreto con las medidas sociales y económicas, como la subida de pensiones y la renovación de las ayudas al transporte.

Agencias | EITB Media

publicado: 23/01/2025 19:01 (UTC+1)

última actualización: 23/01/2025 19:27 (UTC+1)

El Gobierno español no tiene previsto aprobar de forma inmediata un nuevo decreto que palíe los efectos del conocido como decreto ómnibus y que se rechazó el miércoles en el Congreso de los Diputados -con el voto en contra del PP, Vox y Junts- y que incluía la subida de las pensiones y la renovación de las ayudas al transporte.

Fuentes del Gobierno afirman que no se ha barajado convocar estos días un Consejo de Ministros extraordinario para ello, a pesar de que Sumar y ERC urgen a hacerlo. Después del rechazo del real decreto conocido como ómnibus, sigue la batalla por el relato y el cruce de acusaciones políticas.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a todos los grupos parlamentarios a reconsiderar su posición, pero ha hecho hincapié en el PP. "Pediría a los grupos que votaron en contra, particularmente al PP, que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social", ha dicho.

En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno seguirá dialogando con el propósito de garantizar el bienestar de la mayoría social, afirmando que el rechazo del decreto convierte a los ciudadanos "en rehenes" de una "oposición destructiva".

Por su parte, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de emplear a los pensionistas como "rehenes" y "escudos humanos" y de intentar "engañar" al responsabilizar al PP de la caída del decreto. "La posición del PP es conocida: "sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA y sí a Valencia, no a la ocupación de la viviendas", ha declarado mencionando algunas de las medidas.

En este cruce de reproches ha intervenido también el presidente de Junts, Carles Puigdemont, que ha acusado a los socialistas y a sus socios de propagar 'fake news' al presentar a su partido como "contrario al aumento de las pensiones y a los descuentos en el transporte público". En un vídeo publicado en redes sociales ha reiterado que, si el Gobierno aprueba estas medidas sociales en un nuevo decreto, Junts votará a favor.

Eel secretario general de Junts, Jordi Turull, ha ido más allá anunciando que su partido presentará una propuesta para la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público si el Gobierno no aprueba "en las próximas horas" un nuevo decreto con estas medidas.

Los socios del Gobierno también urgen a paliar las medidas rechazadas. El líder de IU, Antonio Maíllo, cuyo partido está integrado en el grupo Sumar del Congreso, ha insistido en que "con las pensiones no se juega" y en que PP y Junts deben "explicar muy bien por qué han tomado esta decisión", al mismo tiempo que instaba al Ejecutivo a tramitar nuevos decretos "que recuperen esos derechos".

Entre los socios de investidura, EH Bildu se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para que esas medidas vean la luz "lo antes posible". Por su parte, ERC y BNG también han pedido aprobar ya un nuevo decreto con las medidas sociales y económicas.

En este contexto, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para el domingo 2 de febrero, en protesta por la anulación de las medidas de protección social.