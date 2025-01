El Consejo de Ministros podría aprobar mañana el decreto 'ómnibus' tras el rechazo del Congreso

"La política es mejorar la vida de la gente (...) No hay ninguna razón que justifique lo que se ha hecho en el Congreso la pasada semana", ha destacado Yolanda Díaz.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 27/01/2025 10:20 (UTC+1)

última actualización: 27/01/2025 10:28 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ministroen Kontseiluak 'omnibus' dekretua onar dezake bihar, Kongresuak atzera bota ostean

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado porque el Gobierno lleve "si puede ser" mañana martes a Consejo de Ministros el mismo real decreto 'ómnibus' que decayó la semana pasada en el Congreso de los Diputados por el voto en contra de PP, Vox y Junts y que incluía medidas como la revalorización de las pensiones."Creo que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo, al Consejo de Ministros este decreto ómnibus", ha indicado la titular de Trabajo este lunes.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que el decreto se debe llevar "tal y como está" porque "la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos".En esta misma línea, ha urgido al Partido Popular, que ha votado en contra, a explicar el por qué de su 'no'. "Un Partido Popular que (...) registró una proposición de ley para decirle o intentar decirle a los pensionistas españoles que ellos quieren revalorizar las pensiones y no es así. Un Partido Popular que está en contra de todas las medidas sociales del Gobierno de España", ha añadido.Además, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado al PP que estar "secuestrado por Vox" y que eso va a impedir a su líder, Alberto Núñez Feijóo, llegar a la Moncloa. De hecho, ha sentenciado que son ellos y no Junts, que solo tiene siete escaños en el Congreso, los que tienen la responsabilidad de que se tumbaran las medidas sociales de revalorizar pensiones y bonificar ayudas al transporte.

También ha censurado que 11,5 millones de pensionistas se han visto golpeados por la "frivolidad" del PP, un partido "sin palabra" que tienen que explicar las razones de oponerse a las medidas sociales del decreto ómnibus"La política es mejorar la vida de la gente (...) No hay ninguna razón que justifique lo que se ha hecho en el Congreso la pasada semana", ha lanzado la titular de Trabajo.

Es más, ha recriminado a los 'populares' con su voto en contra del decreto 'ómnibus' solo sigue la estrategia de hacer "daño", pero no se lo perpetra al Gobierno sino al país.

"No están abofeteando al Gobierno de España. Están abofeteando a once millones y medio de pensionistas en nuestro país. Están abofeteando a muchos ciudadanos y ciudadanas que se desplazan en transporte público bonificado", ha ahondado Díaz.

Finalmente, se ha cuestionado si el PP va a cometer el "mismo error" con la reducción de jornada que con la reforma laboral, que votó en contra aunque salió adelante por error en la votación del exdiputado 'popular' Alberto Casero. "¿Va a votar en contra de la reducción de la jornada laboral?", se ha preguntado.