Política

Tragedia en el Madrid Arena

Aguirre exige que se aclare lo ocurrido 'caiga quien caiga'

Redacción

06/11/2012

La presidenta del PP de Madrid "está segura" de que las distintas investigaciones que se han abierto para analizar lo ocurrido y depurar responsabilidades van a desvelar qué sucedió realmente.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha exigido este martes que se llegue al fondo de la verdad, "caiga quien caiga", en la investigación de la tragedia del Madrid Arena y que se sepa si se ha cumplido la ley.



Aguirre ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa antes de presidir el Comité de Dirección del PP de Madrid, en el que ha dicho que mantendrá su cargo porque "la bicefalia tiene muchos adeptos y si es así, no me voy a poner yo en contra".



En relación con las muertes de cuatro chicas en los sucesos del pasado día 1 en un concierto en el Madrid Arena, la ex presidenta dela Comunidad ha exigido que se esclarezca lo que ocurrió "caiga quien caiga" y al ser preguntada si eso "incluía al vicealcalde", de la ciudad, Miguel Ángel Villanueva, ha respondido de nuevo: "he

dicho caiga quien caiga".



Personalmente ha declarado que "está segura" de que las distintas investigaciones que se han abierto para analizar lo ocurrido y depurar responsabilidades van a desvelar qué sucedió en el Madrid Arena y ha dicho que piensa así porque se lo había asegurado, "entre otros, la alcaldesa", Ana Botella.



En cuanto a la polémica surgida por el viaje que realizó Botella con su esposo, José María Aznar, a Lisboa dos días después de ocurrir el trágico suceso del concierto, Aguirre ha desviado el asunto a la alcaldesa y, tras insistir en que "no sabía" nada acerca de ese viaje, ha añadido a continuación: "no me parece ningún delito ir a Portugal, la verdad".