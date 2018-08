Política

Matrimonio homosexual, legal

Munilla ve falta de fidelidad a la Constitución en la decisión del TC

Redacción

07/11/2012

"Aunque el texto decía que el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer, interpreta que ha cambiado la mentalidad de la sociedad española", dice el obispo, en relacion a la decisión del TC.

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha considerado que "hay una falta de fidelidad" a la Carta Magna en la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso presentado por el PP hace siete años contra la reforma del Código Civil que regula el matrimonio homosexual.

Momentos antes de pronunciar una conferencia en Zaragoza, Munilla ha afirmado que con su decisión el TC "ha dicho que aunque literalmente el texto constitucional decía que el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer, pues, sin embargo, interpreta que ha cambiado la mentalidad de la sociedad española".

"Me sorprende comprobar que para que una ley sea constitucional o no resulta que la clave no está en que se ajuste o no al texto sino en que se ajuste o no a lo políticamente correcto", ha comentado. "Entonces mi pregunta es para qué necesitamos una Constitución si al final diga lo que diga el criterio va a ser lo políticamente correcto y no lo que diga la Constitución", ha apostillado.

Por ello, ha apreciado que existe en esta decisión "una falta de fidelidad a lo que el texto dice" y ha opinado que "no se puede interpretar la Constitución al margen del texto".

Por otra parte, sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y PP de pactar cuanto antes una reforma legal contra los desahucios, ha indicado que "me alegraría muchísimo que así fuese".

En su opinión, la sensibilidad ciudadana es la que "ha tirado de la decisión política" en este terreno y ha remarcado que esta reforma "había que hacerla, porque me parece un absurdo y una contrariedad que un sistema bancario que está subvencionado con el dinero de todos se considere con autoridad para hacer desahucios".