Wert asegura el mismo tratamiento a lenguas cooficiales y a castellano

Redacción

EITB

19/12/2012

La consejera de Educación, por su parte, reclama una relación "respetuosa" entre instituciones, y advierte de que no aceptará cambios "a peor" para el euskera.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado este miércoles que el texto de la reforma educativa aclarará de forma "satisfactoria" que el tratamiento de las lenguas cooficiales será "igual" al de las troncales y como el del castellano a efectos de evaluación y de carga horaria.

En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial, el ministro ha achacado a una "mala interpretación" de los tipos de asignaturas de la reforma -troncales, de especialidad y específicas- la "confusión" sobre las lenguas cooficiales.

El Gobierno Vasco no se cierra

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco, Cristina Uriarte, por su parte, ha señalado la existencia de "incertidumbres" en los ámbitos competenciales de la reforma educativa, y se ha mostrado dispuesta a "aprovechar" lo que queda de negociación.

"La postura del ministro ha sido abierta y dialogante", ha comentado la consejera a la salida de la conferencia sectorial presidida Wert para debatir el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Según Uriarte, que se estrenaba en una conferencia sectorial, no se ha avanzado "nada" en la cuestión de competencias y habrá que trabajar todavía sobre el asunto de lenguas cooficiales y lo que la consejera considera "segregación" de alumnos hacia la FP.

"Estamos dispuestos a seguir trabajando y colaborando y, de momento, no nos hemos cerrado. No se ha cerrado el borrador. Todavía hay tiempo de seguir, pero ya no en conferencia. Queda también todo el trámite parlamentario. Tenemos mucho que hacer", ha asegurado la consejera vasca.

Relación ''respetuosa''

Durante la reunión, la consejera de Educación ha defendido una relación "bilateral" en materia educativa con el Estado, que sea "respetuosa" con las competencias y la especificidad del sistema vasco.

Según han informado fuentes del Gobierno Vasco, también ha planteado que el castellano no esté a un nivel superior al de las lenguas cooficiales, y una relación de "convivencia" y no de mera "coexistencia" de las lenguas cooficiales. Asimismo, ha defendido la "autonomía real" Euskadi para adoptar "sus propias recetas".

Competencias

En materia competencial, el Gobierno Vasco ha pedido que se modifique la actual redacción del proyecto, porque considera que le deja sin competencias en la definición de las asignaturas troncales, para definir los estándares evaluables de las asignaturas específicas y para determinar los criterios de evaluación de los logros de objetivos.

También se ha opuesto a la definición de la Formación Profesional "dual" y del concepto de FP básica, así como al establecimiento de evaluaciones finales al final de cada ciclo educativo.

Necesidad de reforma

Uriarte ha reclamado un análisis "riguroso, exhaustivo y honesto" sobre la necesidad de acometer la séptima modificación de la legislación educativa y ha recordado que en Euskadi se dan los "mejores resultados del Estado" en este ámbito.

Mantienen el rechazo

Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias mantienen el rechazo a la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, al que han acusado de "inmovilismo", al concluir la cuarta y última reunión de las consultas de la conferencia sectorial.

El anteproyecto de la Lomce será enviado probablemente a la consulta del Consejo de Estado a últimos de enero, trámite que durará un mes, y después el Consejo de Ministros aprobará el proyecto para remitirlo al Congreso, donde se abrirá su debate "político", ha explicado Wert.