Registran 23.200 firmas contra la comida de los hospitales de Navarra

21/03/2013

Piden que se retire la licencia a la empresa adjudicataria Mediterránea Catering y que el Gobierno de Navarra recupere el servicio público de comidas en los hospitales públicos.

Una iniciativa ciudadana ha registrado en el Parlamento de Navarra 23.200 firmas para que se retire a la empresa adjudicataria, Mediterránea Catering, la concesión de las comidas en los hospitales públicos de la comunidad foral.

En declaraciones a los periodistas el promotor de la iniciativa, Jesús Lostao, ha explicado que inició en Internet la recogida de firmas tras comprobar durante el ingreso hospitalario de un familiar "la acumulación de despropósitos que ha habido con el cambio de cocina del hospital", hasta el pasado mes de enero gestionado por personal interno y desde entonces adjudicado a la empresa Mediterránea Catering.

"He vivido la situación directamente, yo no he estado ingresado pero sí un familiar y hemos vivido ese cambio: Los primeros días se podía suponer que era por el inicio de la gestión, pero después no ha mejorado, y se ha ido a mucho peor de lo que había antes", ha dicho.

Por ello, comenzó esta iniciativa "para intentar volver a la situación anterior, que era buena pero nos han metido este gol", ha lamentado en la puerta del Parlamento, donde ha coincidido con una concentración de protesta de las trabajadoras del anterior servicio de cocinas, que se ha desmantelado con el consiguiente perjuicio de despidos y recolocaciones.

Pese al respaldo obtenido de 23.200 firmas en "tan solo 20 días", Lostao ha reconocido que "hasta ahora no nos han hecho caso. Ni a nosotros, ni a los grupos de la oposición ni a nadie: El gobierno está obcecado en mantener esta situación y los ciudadanos empeñados en revertirla".

Asimismo, ha reconocido que ante el sistema de recogida de firmas utilizado "formalmente, el Gobierno no tiene ninguna obligación, con firmas por internet sin validez legal, pero es un respaldo moral de la gente" que a su juicio debería servir como termómetro del rechazo del nuevo sistema.

"Aquí hay nombres y apellidos de personas que se han involucrado en esto. Si no nos hacen caso tendremos que ira recoger firmas de puño y letra,con carné de identidad, y solicitarlo de otra manera más contundente", ha advertido.