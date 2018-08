Sociedad

Primer aniversario

El padre de Iñigo Cabacas pide que no se repita aquella 'barbarie'

Redacción

05/04/2013

Cientos de personas han asistido en Bilbao a un emotivo homenaje en el que se ha reclamado justicia para el joven seguidor del Athletic.

El padre de Iñigo Cabacas ha pedido hoy en el homenaje tributado a su hijo que no se repita una "barbarie" como fue la intervención de la Ertzaintza de hace un año en la que su hijo, tras un partido europeo del Athletic, recibió un pelotazo en la cabeza, por el que falleció cuatro días después.

"No puede volver a pasar, con uno ya vale", ha aseverado Manuel Cabacas.

Cientos de personas han asistido hoy en Bilbao, en el lugar donde Iñigo Cabacas recibió el impacto de la pelota de goma, a un emotivo homenaje en el que se ha reclamado justicia para el joven seguidor del Athletic fallecido hace un año.

En su intervención, Manuel Cabacas ha asegurado no entender el "abandono" de las instituciones hacia su familia durante los cuatro días que Iñigo permaneció en coma en el hospital de Basurto antes de morir y ha criticado duramente al director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, por calificar de "accidente" la muerte de su hijo.

"Como dijo Bielsa, ya sé con quien no puedo contar", ha apuntado utilizando la respuesta que dio el entrenador del Athletic hace unos meses cuando fue preguntado por unas declaraciones del vicepresidente del Athletic en las que éste cuestionó su continuidad en el equipo.

Manuel Cabacas ha hecho un agradecimiento especial a la joven malagueña que atendió a su hijo cuando recibió el pelotazo de la Ertzaintza y que se ha desplazado hoy a Bilbao para asistir al homenaje y estar con la familia, a la que ha relatado lo que sucedió hace un año.

"Le doy las gracias por cogerle en brazos y no dejarle morir en el suelo como un perro. Mi hijo no se metió nunca en problemas y no era digno de esa muerte", ha dicho.

Previamente, han intervenido en el acto en nombre de la familia una prima y un tío de Iñigo Cabacas, quienes, entre lágrimas, han exigido justicia, el esclarecimiento de lo que sucedió hace un año y la "garantía" de que no se repetirá un caso similar cambiando el modelo de actuación policial, que sería "el mejor homenaje a Iñigo".

Al acto de hoy, el que se ha descubierto una placa, también han asistido, entre otros, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, que fue recibido por el padre en el lugar, y la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi.

En el acto también se ha pintado un mural con el rostro de Iñigo Cabacas y el bertsolari Ion Maia ha cantado unos bertsos en su recuerdo.