Sociedad

Primer aniversario

Un año sin Iñigo Cabacas, con la investigación abierta y sin imputados

David Pérez

05/04/2013

El joven resultó herido hace hoy un año al ser alcanzado por un pelotazo de la Ertzaintza. Murió cuatro días después en el hospital.

Hoy hace un año que el joven aficionado del Athletic Club Iñigo Cabacas resultó herido de gravedad por el impacto en su cabeza de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza. Falleció cuatro días después en el hospital.

12 meses después de aquel fatal suceso, la investigación judicial sigue abierta, con muchas preguntas sin respuesta y sin ningún imputado.

Sucedió el 5 de abril del año pasado, Jueves Santo, en torno a la medianoche en un callejón situado en la céntrica calle bilbaína de María Díaz de Haro, cerca de San Mamés. Se trata de una zona de bares donde se juntan miles de aficionados del Athletic antes y después de cada partido.

Tras el encuentro entre el Athletic y el Schalke 04, con los rojiblancos clasificados para semifinales de la Europa League, la Ertzaintza cargó en la zona y disparó pelotas de goma, una de las cuales impactó en la cabeza del joven, que se encontraba con sus amigos en el exterior de un bar, completamente ajeno a cualquier tipo de incidente.

La versión oficial indica que la Ertzaintza acudió al lugar porque recibió una llamada alertando de la existencia de una pelea, aunque los testigos y los amigos de Iñigo lo niegan.

El Departamento de Interior, que dirigía entonces el socialista Rodolfo Ares, inició una investigación interna y prometió "llegar hasta el final", pero luego dejó la instrucción en manos del juzgado número 10 de Bilbao.

Un año después, las diligencias siguen abiertas y con la previsión de que la instrucción continúe varios meses más. De momento se desconoce quién y por qué ordenó la carga y quién realizó el fatal disparo. Según ha podido saber EiTB, hasta ahora cuatro agentes han reconocido internamente haber efectuado disparos aquella noche.

Los jugadores del Athletic homenajearon a Iñigo Cabacas tras su muerte./EFE

Durante estas semanas, siguen declarando ante la juez como testigos todos los ertzainas que estuvieron de guardia esa noche en Bilbao -63 agentes-. A ello se añaden los demás testigos, los peritos y las pruebas que el juzgado ha solicitado para esclarecer quién disparó y las circunstancias del fallecimiento. De momento, no hay ningún imputado.

Hace unas semanas, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, señaló que, de momento, no había indicios de delito en el caso. El fiscal ya avisó el pasado año de que la muerte podría calificarse como un presunto delito de homicidio imprudente, pero que igualmente la investigación podría concluir que se debió a un hecho fortuito.

Cabacas, de 28 años, era un asiduo de la zona, donde sus padres regentaban un bar, hoy cerrado. Estos días han roto su silencio en unas declaraciones al programa "60 minutos" de ETB.

La madre de Iñigo Cabacas, Fina Liceranzu, ha dicho que su hijo "fue una diana, estaba de espaldas a ellos" (a los agentes)".

Entrevista a los padres de Iñigo Cabacas y su abogada

"Le dieron aquí (señalando la parte de atrás de la cabeza) y fue muerte instantánea. ¿Por qué le mataron? ¿para qué?", se ha preguntado la madre.

El padre, Manuel Cabacas, ha señalado que la situación aquella medianoche tras el partido "era una fiesta, no era una manifestación, no era kale borroka, no era una asamblea; era una fiesta y no pueden llegar (los ertzainas) como llegaron; eso no lo pueden cambiar".

Entrevista al exconsejero de Interior Rodolfo Ares

Esa es la línea argumental de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, quien ha manifestado que la noche de autos "no estaba pasando nada y la carga policial fue desproporcionada".

Por su parte, el actual director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, ha "lamentado" en Euskadi Irratia la muerte de Cabacas y ha afirmado que lo ocurrido fue un accidente: "En ningún momento quisieron hacer algo así [los ertzainas]".

Entrevista al actual director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo

ACTOS DE HOMENAJE

Familiares y amigos celebrarán un homenaje a Iñigo Cabacas esta tarde, a las 19:00, en el lugar en el que recibió el pelotazo. Está previsto llevar a cabo una ofrenda floral, así como la instalación de una placa en su recuerdo

Asimismo, el próximo martes, 9 de abril, a partir de las 19.00 horas, llevarán a cabo un acto en el Kafe Antzoki de Bilbao donde, entre otras cuestiones, está prevista la emisión de un documental y la actuación del grupo vizcaíno Jare.

Además, los días 10 y 11 han organizado un ciclo de conferencias que se desarrollará en el Hika Ateneo de Bilbao, mientras que el sábado, día 13, está prevista una marcha de protesta que partirá, a partir de las 18.00 horas, desde el Sagrado Corazón.