Sociedad

En Bilbao

Manuel Cabacas: 'La Ertzaintza tenía voluntad de matar'

Redacción

13/04/2013

Los padres de Iñigo Cabacas han lanzado duras críticas contra la Ertzaintza. "Ahora me doy cuenta que la Ertzaintza no está para ayudarnos, está para matarnos", han denunciado.

Manuel Cabacas, el padre del joven aficionado del Athletic Club fallecido por un impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza hace un año, ha afirmado que está perdiendo "todas las esperanzas" en la investigación que pueda hacer del caso la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

"Tras ver estos días lo que está comentando en los medios, estoy perdiendo todas las esperanzas. Ya sé que con ella no puedo contar", ha dicho Cabacas después de que Beltrán de Heredia afirmara este viernes en el Parlamento Vasco que comparte con el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, que la muerte del joven de 28 años fue un "accidente".

Manuel Cabacas y su esposa, Fina Liceranzu, han participado en una manifestación en Bilbao con motivo del primer aniversario de la muerte de Iñigo Cabacas, que se cumplió el pasado martes.

Más de un millar de personas ha marchado por toda la Gran Vía hasta el Palacio de Justicia con una pancarta en la que se leía "Cambio del modelo policial" al lado de una imagen del joven fallecido.

Durante la marcha, escoltada por dos coches de la Policía Municipal de Bilbao y sin presencia de la Ertzaintza, se han oído gritos como "No es un accidente, es asesinato" e "Iñigo Cabacas, justicia".

Manuel Cabacas ha revelado que la consejera de Seguridad le llamó un día para decirle que le iba a ayudar a esclarecer la muerte de su hijo, pero que ya no confía en ella.

"Le pregunto si ella está en la mente de esos ertzainas para saber si tenían o no voluntad de matar. Yo sí percibo, por lo que me han contado y por lo que he vivido de cómo se empleaba la Ertzaintza, que sí tenían voluntad de matar", ha dicho sobre los agentes que participaron en el operativo antidisturbio.

La madre ha mostrado su decepción por el comportamiento de la policía autónoma vasca ante incidentes como en el que se vio envuelto su hijo.

"Ahora me doy cuenta que la Ertzaintza no está para ayudarnos, está para matarnos. Hay un alboroto o algo y ellos no vienen a defenderte. Ellos vienen a matar, a asesinar como le hicieron a Iñigo", ha denunciado. "Cada vez tengo menos fuerzas por lo mal que me tratan las instituciones", se ha lamentado Fina Liceranzu.

Ha arremetido contra el anterior consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares. "¿Quién fue el ertzaina que decidió quitarle la vida a mi hijo? ¿Decidió por sí mismo o por que Ares se lo mandó?", se ha preguntado.

El caso de Cabacas lo está investigando un juzgado de Bilbao, sin que por el momento haya imputados, ni conclusiones sobre lo que sucedió. Cabacas recibió el impacto de la pelota de goma al término del partido entre el Athletic Club y el Schalke.