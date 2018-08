Sociedad

Gestión de residuos

Bildu y PSE-EE acuerdan poner el quinto contenedor en Donostia

Redacción

17/05/2013

El objetivo será llegar al 60% de reciclaje para el 2016 y el contenedor contará con un chip, aunque no será de uso obligatorio.

Bildu y PSE-EE han acordado poner el quinto contenedor en Donostia-San Sebastián con el objetivo de llegar a reciclar el 60% en 2016.

No será obligatorio el uso del contenedor marrón, pero los que separen los residuos orgánicos pagarán una tasa de basuras más barata. Para que se controle el uso del contenedor, se le dotará de un chip.

Sin embargo, no se pondrá un sistema para identificar las bolsas de basura, con lo que no se podrá controlar si el uso del contenedor es adecuado. Así, si al hacer balance en el 2015 resulta que no han conseguido el objetivo de reciclaje, tomarán medidas correctoras.

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento donostiarra, Ernesto Gasco, ha subrayado que han conseguido que no se ponga el sistema puerta a puerta. Bildu, en cambio, ha incidido en que han logrado poner un objetivo.