Sociedad

Informe del Ararteko

16.000 niños sufren una dieta 'pobre' y poco equilibrada en Euskadi

Redacción

14/04/2014

Según el Ararteko, en Euskadi no se observa un problema de desnutrición crónica infantil, pero sí de "subnutrición" por una ingesta insuficiente de proteínas y otros alimentos necesarios.

El Defensor del Pueblo Vasco, Ararteko, y la Oficina de la Infancia y la Adolescencia han informado hoy de un aumento de los menores con una dieta "pobre" o poco equilibrada en Euskadi, situación en la que podrían estar 16.000 niños vascos.



El Ararteko, Iñigo Lamarca, y la directora de la Oficina vasca de la Infancia y la Adolescencia, Elena Ayarza, han presentado hoy los datos y la actividad de este área durante 2013.



En comparecencia de prensa para presentar el informe, Ayarza ha indicado que en Euskadi no se observa un problema de desnutrición crónica infantil sino de "subnutrición" por una ingesta insuficiente de proteínas y de otros alimentos necesarios. Ha aclarado que no es algo alarmante pero sí que ha opinado que hay que estar vigilantes ante esta situación por su evolución negativa, dado que podrían estar afectados 16.000 niños vascos.



Ayarza ha opinado que las políticas públicas de protección social en Euskadi son "poco pro-infantiles" pero ha puesto en valor la eficacia de ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para reducir los niveles de pobreza.



No obstante, según el informe que ha presentado, "la efectividad del sistema no es total" porque el 26 por ciento de las familias en situación de pobreza no accede a estas ayudas al no cumplir alguno de los requisitos y el 43 por ciento no puede superar la situación de pobreza porque las ayudas son insuficientes. Ayarza ha destacado que en el 30 por ciento de los casos las ayudas son plenamente eficaces y las familias salen de esa situación.



Según el informe de esta institución, el sistema de protección social de Euskadi reduce las tasas de pobreza de la población menor de edad en un 58 por ciento, mientras que en la UE-15 este porcentaje es del 75,6 por ciento.



Por otro lado, Lamarca ha explicado que han bajado las quejas presentadas directamente por menores, que sólo han supuesto el 1,8 por ciento del total, y esto es debido a que llegan a Euskadi menos menores extranjeros no acompañados que en ejercicios anteriores, ha apuntado.



En el área de Educación, Lamarca ha explicado que las quejas más importantes en este ámbito tienen que ver con problemas en el proceso de admisión de los niños, con el transporte escolar, los comedores, dado que algunas familias no pueden pagar las cuotas, y con la falta de plazas en la etapa de 0-3 años. Otro tema que preocupa a la institución es el de las lonjas juveniles, dado que han aumentado las quejas vecinales por ruidos y molestias.