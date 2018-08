Sociedad

Coincidencia en el tiempo

El Congreso acoge a detractores y partidarios de la reforma del aborto

Redacción

03/07/2014

Diputados y senadores del PP han defendido en el Congreso el anteproyecto de Gallardón, mientras que Pedro Sánchez ha asistido a las jornadas en favor del aborto.

El diputado del PP y secretario general de Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida y la Familia, José Eugenio Azpiroz, ha lamentado que el Congreso haya autorizado la celebración de unas jornadas en favor del aborto coincidiendo con otras en defensa del derecho a la vida convocadas con anterioridad.

La Cámara baja acoge hoy 2 jornadas con un mismo objeto de debate: el aborto, pero con distinta perspectiva, ya que en una de ellas se defienda la reforma impulsada por el Gobierno y la otra aboga por la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer.

"Lo que no entiendo es que se haya hecho coincidir en el lugar y en el tiempo cuando puede haber otros días. No lo entiendo y no lo comparto", ha asegurado.

Ausencia de Gallardón

Azpiroz ha restado importancia a la ausencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que inicialmente iba a asistir a las jornadas por el derecho a la vida.

Ha expresado su pleno apoyo al futuro texto porque supondrá un "cambio sustancial" sobre la legislación actual y acabará con el principio de que el aborto es un derecho cuando, a su juicio, "es una desgracia para cualquier mujer que lo sufre".

''Estamos a la espera de ver el proyecto de ley del Gobierno que creemos que estará en la línea del anteproyecto", ha asegurado.

Al Encuentro Internacional por el Derecho a la Vida asisten diputados, senadores y parlamentarios autonómicos del PP, así como diputados y cargos públicos de una docena de países europeos y americanos, como el Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, República Checa, Ecuador o México.

Pedro Sánchez asiste por sorpresa al acto pro aborto

El diputado del PSOE por Madrid y candidato a la Secretaría General del partido, Pedro Sánchez, ha asistido por sorpresa al seminario pro aborto que también se celebra en el Congreso. El candidato a liderar el PSOE ha denunciado la reforma de la ley que impulsa el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, una "contrarreforma", ha dicho, "injusta" e "hipócrita".

Su presencia ha generado una gran expectación mediática, a pesar de que ha estado apenas diez minutos. A la salida del seminario, ha explicado que ha querido estar presente en este acto para defender el derecho a un aborto "legal, seguro y accesible" y para censurar el proyecto del Gobierno, que plantea "retroceder 50 años" en los derechos y las libertades de la mujeres.