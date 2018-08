La advertencia de la OMS incendia las redes con cientos de memes

Un estudio difundido ayer lunes por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la carne procesada o charcutería es cancerígena para los humanos, mientras que la carne roja "probablemente" también lo es.

Un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías de la IARC, considera que hay "evidencia suficiente" de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal.

La carne procesada, como salchichas y otras carnes procesadas ha sido incluida en la lista de grupos 1, que ya incluye el tabaco, el amianto y el humo del diesel.

Horas después de conocerse la noticia, multitud de usuarios de Twitter se han unido bajo el hashtag #FreeBacon para mostrar su disconformidad o simplemente lamentarse. No faltan las bromas a costa de Kevin Bacon o los memes con Homer Simpson (el principal consumidor de ficción de este alimento).

Aquí puedes ver algunos de los comentarios y memes más jocosos que circulan por esta red social:

“Como la gente no coma bacon va a haber q torear cerdos para que no se extingan” #FreeBacon https://t.co/Jnu9KlMlua pic.twitter.com/Ya7gDha9XU

#FreeBacon 9pm-1am Thursdays Sir Francis Bacon once said "mmmmm that's good" and the world changed forever. pic.twitter.com/Tvyo0EDlk5