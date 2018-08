Sociedad

Manifestación

Miles de personas claman en Madrid por el fin de la violencia machista

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/11/2015

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la de Barcelona, Ada Colau, se han reunido antes de la marcha y han pedido soluciones.

Decenas de miles de personas han recorrido este sábado el centro de Madrid para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, convertir este asunto en una cuestión de Estado y reconocer que esta vulneración de derechos se produce dentro y también fuera de las relaciones de pareja.

Se trata de la primera gran manifestación estatal que convoca con esta temática el Movimiento Feminista y las más de 300 organizaciones que lo sustentan en todo el país. Para la organización "ha sido claramente un éxito" y una muestra de que las mujeres no van a "seguir calladas" ante el "atropello constante" del machismo.

Una gran pancarta ha encabezado la manifestación portada por víctimas de la violencia machista, en la que se podía leer "Contra las violencias machistas, movimiento feminista". Los convocantes de la movilización han pedido que esta lacra sea considerada una cuestión de Estado y, en concreto, que se reforme la ley de 2004 y se contemplen en ella todas las formas de violencia contra las mujeres, no sólo las que se dan en el entorno de las parejas o exparejas.

Conforme los datos de la convocatoria presentados por cinco representantes del Movimiento Feminista de Madrid y la comisión creada para organizar la marcha, se han adherido 450 movimientos feministas, los partidos PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU, UPyD y Equo, los principales sindicatos y diversas entidades en defensa de los Derechos Humanos, así como diversas asociaciones, como la de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).

Junto al Ministerio de Sanidad, los organizadores han leído un manifiesto, en el que el movimiento feminista pide entre otras cosas que se reforme la ley de 2004 de violencia de género para que contemple todas las formas de violencia contra las mujeres, no sólo las que se dan en el entorno de las parejas o ex parejas.

Las convocantes vienen denunciando el "suspenso" del Gobierno 'popular' en esta materia, pues afirman que "ha modificado diferentes leyes, como la incorporación de los menores de edad como víctimas de violencia machista, pero se ha reducido un 26 por ciento el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y el Convenio de Estambul se aprobó el año pasado sin que se hayan producido reformas".

"Por eso exigimos que las violencias machistas sean una cuestión de Estado (...) Hasta que no ocurre en un entorno cercano, la gente no se moviliza. Piensan que es algo que nunca les va a tocar", ha declarado la comisión organizadora. Esta es la principal reivindicación de la marcha, que la lucha contra violencia contra las mujeres involucre a todos los estamentos de la sociedad y a todos los ciudadanos, pero no es la única. El manifiesto, que se ha leído en cinco idiomas a las puertas del Ministerio de Sanidad al inicio de la manifestación, exige la adopción de medidas como una reforma de la Ley Integral que de cabida a otras formas de violencia machista fuera de la relación de pareja, como las agresiones y abusos sexuales o la mutilación genital.

"Desde el año 1995, 1.392 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año, se han contabilizado 84 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Sólo en el verano de 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y ocjo menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas y esto sólo es la punta del iceberg", denuncia el manifiesto.

La marcha se dirigirá desde el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, por las calles de Alcalá y Gran Vía hasta culminar en la Plaza de España, donde de nuevo, se leerá el documento. Durante el trayecto se realizarán otras acciones, como la que desplegará la Asociación Generando Arte en la estatua de Cibeles, colocando flores y lazos negros y morados que lleven los asistentes a la marcha. Una "comisión de respeto" velará por el buen transcurso.

Manuela Carmena y Ada Colau piden soluciones frente a la violencia machista

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la de Barcelona, Ada Colau, han defendido hoy una cultura de la paz frente a la violencia machista y han pedido soluciones, porque a su juicio no se puede seguir tolerando que este fenómeno contra las mujeres no tenga una "respuesta absoluta".

Para Carmena, la marcha de hoy es "un acto de concienciación, de reivindicación, exigencia y un decir que esto no puede seguir así" porque hay que acabar con esta lacra.

Por su parte, Ada Colau ha considerado la violencia machista como la más grave estructural que vive el país y ha criticado que "esté prácticamente silenciada en la agenda oficial, institucional y en las altas instancias". La alcaldesa de Barcelona ha asegurado que desde los municipios gobernados por las candidaturas ciudadanas se está intentando dar respuesta a este fenómeno, no sólo destinando más recursos sino también invirtiendo mucho más en prevención, educación y cultura porque en su opinión son los valores que emanan de la "sociedad patriarcal" los que generan las violencias machistas.

Manuela Carmena y Ada Colau. Foto: EFE

Sánchez convencido de liderar un "gran pacto social" contra el maltrato

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que a partir del próximo 20 de diciembre liderará un "gran pacto de Estado ciudadano, social e institucional" para acabar con la violencia de género en España.

Sánchez ha abogado por dotar de un mayor presupuesto a las políticas contra la violencia de genero, lo que hará en caso de vencer en las próximas elecciones generales. Así, ha abogado por crear "un gran fondo para que los ayuntamientos, que son la primera ventana a la que en muchas ocasiones van las víctimas, tengan más recursos y se sientan mas amparadas", y también por dotar de más recursos económicos a la Justicia así como a la oficina de lucha contra la violencia de género.

El PP niega recortes en políticas contra la violencia machista

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha negado recortes en políticas contra la violencia machista y ha defendido la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy.

"No será un éxito de ningún gobierno de ninguna sociedad y de ningún partido político mientras haya una sola víctima de violencia de género y, por tanto, debemos estar todos a una sumando esfuerzos y acompañado a las mujeres que sufren violencia", ha destacado.

Pablo Iglesias dice que Rajoy "no ha estado a la altura" en la lucha contra la violencia de género

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no ha estado a la altura" en la lucha contra la violencia de género al mismo tiempo que ha denunciado los "recortes" del PP en esta materia.

"No se puede recortar, no más recortes", ha señalado en declaraciones a los periodistas en la multitudinaria manifestación que se ha celebrado en Madrid contra la violencia de género. Iglesias, que ha rechazado que esta movilización sea "partidista", ha destacado que "hay que dejar claro" quien está a favor de las mujeres y quien no.

Sobre la propuesta del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, de impulsar un pacto social contra el maltrato, el líder de Podemos Pablo Iglesias ha precisado que no "se trata de pactos de Estado" sino de "un gran acuerdo social", puesto que hay que cambiar muchas leyes.

Pues, a su juicio, "muchas veces se colocan en el imaginario grandes palabras, pero después, a la hora de tomar medidas, no se asume la valentía que hay que tener".

Garzón: "Estamos luchando [...] sobre todo por una concepción feminista de la vida"

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha afirmado que el objetivo de la manifestación contra la violencia machista es luchar contra todo tipo de violencia de género "pero sobre todo se trata de luchar por una concepción feminista de la vida".