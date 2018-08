Sociedad

Bertín Osborne admite tener una sociedad en Panamá, legal y registrada

Agencias | Redacción

12/04/2016

El cantante y empresario ha dejado patente su indignación por tener que defenderse "de algo que es legal", y ha afirmado que es la única sociedad de este tipo que tiene.

El cantante y empresario Bertín Osborne ha admitido que es titular de una sociedad en Panamá, que es propietaria de una parcela, pero ha subrayado que se trata de una sociedad legal y dada de alta ante el fisco español con su correspondiente Número de Identificación Fiscal (NIF) ante un notario español en 1997, desde el momento de su creación.

"Está todo dado de alta desde el principio", ha remarcado el cantante en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, después de que su nombre haya salido en los llamados 'Papeles de Panamá'. Además, ha dejado clara su indignación por tener que "defenderse de algo que es legal".

"Como somos personas conocidas, hay que dejar caer la puntillita; se dice con retintín que tienes una sociedad, bueno sí y qué, cuál es el problema si está legalizada", ha lamentado. También se ha defendido tirando de ironía: "Ahora tienes una sociedad en Panamá y te miran peor que a Mario Conde".

Confirma la información publicada por 'El Confidencial'

Osborne ha confirmado la información publicada por el 'El Confidencial' --también lo hizo en conversación con la propia publicación--, el medio español que, junto a La Sexta, ha participado en la investigación del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a partir de una filtración masiva al 'Süddeutsche Zeitung' de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca.

Según este diario, el cantante constituyó la sociedad Artistic Trading en 1997, cuando vivía en Estados Unidos, en la isla de Niue --la misma isla donde tuvo la suya el actor Imanol Arias-- a través de Mossack Fonseca, que en 2006 la registró en Panamá.

Sin embargo, la sociedad estuvo inactiva desde su creación hasta que en octubre de 2015 el cantante la reactivó porque tuvo que avalar con todas sus propiedades un préstamo que pidió para pagar sus deudas con Hacienda. El cantante ha dejado claro que ya ha pagado todo lo que debía, unos 5 millones de euros, así que ya puede "dormir tranquilo".

Así, preguntado si la parcela de la que es titular Artistic Trading forma parte del ocultamiento de bienes por el que fue condenado por alzamiento en 2003, ha respondido que "es parte de todo aquel follón" que ya ha pagado "con mucho esfuerzo".

No obstante, el cantante y empresario matizó posteriormente, en declaraciones a Antena 3, que "nunca" ocultó la propiedad de la finca a la Agencia Tributaria y ha explicado que precisamente esa fue "una de las propiedades que estaban embargadas por Hacienda hasta que saldó la deuda (fiscal)".

"Me piden el doble por ser Bertín Osborne"

Osborne ha explicado que la razón por la que registró la citada finca como propiedad de la sociedad Artistic Trading fue para evitar que el vendedor supiese que estaba realizando la operación con el cantante y así obtener un mejor precio. "La experiencia me ha demostrado que cuando voy a comprar una finca, un coche o un caballo me piden el doble por ser Bertín Osborne y por eso nunca voy yo, eso me pasa a mí y a mucha gente conocida, es la biblia", ha explicado el artista.

También ha asegurado que es la única sociedad de este tipo que posee: "Sí, es la única que tengo, no va a haber ningún susto más".

Respecto a por qué creó esa sociedad y puso a su nombre esa finca, ha señalado que cuando vivía en Miami las ofrecían los abogados. "Casi te las vendían de dos en dos, a mil dólares...", ha relatado, antes de insistir en que crear una sociedad en Panamá no tiene ningún problema "si la das de alta y la legalizas". Ha reconocido, no obstante, que "no lo volvería a hacer".

Por otra parte, Bertín Osborne ha explicado que, pese a las deudas contraídas con Hacienda, no tuvo problema para trabajar con Televisión Española al tener "aprobados el aplazamiento de los pagos".