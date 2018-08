Dos restaurantes vascos, en la lista Restaurant del 51 al 100

El Nerua de Bilbao, en el puesto 55, y el de Martín Berasategui en Lasarte Oria, en el 59, son los dos restaurantes vascos que aparecen en la lista del 51 al 100 de los mejores establecimientos del mundo, publicada por la prestigiosa revista británica Restaurant.

La publicación dará a conocer el lunes el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo, si bien este martes, como aperitivo, ha adelantado los 50 siguientes, es decir, los situados del 51 al 100.

En esta lista, Nerua Guggenheim Bilbao, con Josean Alija al frente, sube del 68 que ocupaba el año pasado al 55 en esta edición, mientras que el restaurante de Martín Berasategui en Lasarte-Oria mejora dos puestos.

#BreakingNews: the 51-100 list for #Worlds50Best #Restaurants 2016 has just been released: https://t.co/OlcGOsnWIU pic.twitter.com/8sWqwNUBsa