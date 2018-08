Confirmado: 'Juego de Tronos' rodará en Zumaia y Bermeo

"Juego de Tronos" desembarca en Euskadi, ya que Bermeo (Bizkaia) y Zumaia (Gipuzkoa) serán algunos de los escenarios del rodaje de la séptima temporada de la aclamada serie de televisión, según ha confirmado la cadena estadounidense HBO.

La elección de Zumaia era un secreto a voces desde hace varias semanas. La inclusión de Bermeo, sin embargo, ha resultado toda una sorpresa.

No es la primera vez que "Juego de Tronos" aterriza en Euskal Herria, ya que HBO ya puso a las Bardenas Reales (Navarra) en el mapa mundial al rodar ahí parte de la sexta temporada. El rodaje tuvo lugar entre el 20 y el 25 de septiembre con la participación, entre otros, de la actriz Emilia Clarke, que interpreta a una de las protagonistas de la serie: la khaleesi Daenerys Targaryen.

La serie también volverá a contar con localizaciones en otros lugares del Estado, como Sevilla, Cáceres, Almodóvar del Río (Córdoba) y Santiponce (Sevilla), y también en Islandia e Irlanda del Norte.

Albergar "Juego de Tronos" supone un atractivo reclamo turístico para estas localidades vascas, además de un fuerte impacto económico también durante los días de rodaje. Por ejemplo, en la grabación de las Bardenas participaron 1.500 personas entre extras y técnicos durante una semana.

Una imagen del rodaje de "Juego de Tronos" en las Bardenas. EiTB

