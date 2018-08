Baieztatuta: 'Game of Thrones' Zumaian eta Bermeon filmatuko dute

"Game of Thrones" Euskal Herrira itzuliko da. Izan ere, zazpigarren denboraldiko hainbat eszena Bermeon (Bizkaia) eta Zumaian (Gipuzkoa) filmatuko dituzte, HBO telebista kateak baieztatu duenez.

Zumaia eta flyscha hautatutakoen artean egongo zela ez zen sekretua, Udalak prentsaurrekoa deitu baitu astearte honetarako, filmazioari buruzko zehaztasunak emateko, baina Bermeo ere zerrendan egotea ezustea izan da.

Hori horrela, ez da lehen aldia izango telsail arrakastatsua Euskal Herrian filmatuko dena, iaz Bardean egin baitzuten, irailaren 20tik 25era. Besteak beste, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) aktorea izan zen bertan.

Zumaia eta Bermeo ez ezik, HBOk beste hainbat eszenatoki ere baieztatu ditu: Islandia, Ipar Irlanda eta Sevilla, Caceres, Almodovar del Rio (Kordoba) eta Santiponce (Sevilla), Espainiako Estatuan.

.@GameOfThrones to begin production on its next season this summer with season 7 debuting summer 2017: https://t.co/HJ69nigngT