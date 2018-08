Sociedad

Derecho al aborto

Navarra podría contratar ginecólogos para garantizar el aborto

Agencias | Redacción

15/09/2016

De momento no se lo han planteado, porque "no se conoce el número de objetores que hay en el servicio de Ginecología, ni en toda la red", según el Consejero de Salud.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, manifestó ayer miércoles que si es necesario contratar ginecólogos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea se contratarán, ya que "la objeción de conciencia de los profesionales no va a limitar esa derecho".

Domínguez se pronunció en este sentido al ser cuestionado por las palabras del director general del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Ricardo Ezcurra, quien ayer en el Parlamento señaló que resulta "organizativamente compleja" la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública navarra.

Asimismo, aseguró que el departamento conoce la situación del servicio de Ginecología, e insistió en que el "derecho a la objeción de conciencia de los profesionales no debe impedir el ejercicio del derecho de las usuarias a tomar una decisión estrictamente personal".

Es por esto por lo que dijo que es si necesario contratar ginecólogos los contratarán, pero de momento no se lo han planteado porque "no se conoce el número de objetores que hay en el servicio de Ginecología, ni en toda la red", ya que no se trata solo del Complejo hospitalario, sino toda la red y los centros de salud sexual y reproductiva.