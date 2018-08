Sociedad

Misión espacial europea

Desconocen si el módulo Schiaparelli ha resistido al descenso a Marte

Agencias | Redacción

20/10/2016

La Agencia Espacial Europea necesita más tiempo para analizar los datos, pero no descarta que no frenara suficientemente.

La Agencia Espacial Europea (ESA) no puede aún confirmar en qué estado se encuentra el módulo Schiaparelli de la nave ExoMars, que no se comportó como se esperaba en el final de su descenso a suelo marciano, y aunque necesitan más tiempo para analizar los datos no se descarta que no se frenara suficientemente.

El módulo debería haber aterrizado ayer en el planeta rojo, pero poco antes de que acabaran los seis de minutos de descenso a través de la atmósfera marciana se perdió toda comunicación y, hasta ahora, no se ha restablecido.

Schiaparelli entró en la parte alta de la atmósfera de Marte, despegó el paracaídas que llevaba para frenar su velocidad, se separó del escudo frontal pero no se desprendió del paracaídas como se esperaba, según Andrea Accomazzo, director de la división de misiones solares y planetarias de la ESA.

Sin embargo, dijo estar convencido de que se podrá "saber exactamente qué ha pasado y explicarlo".

La ESA tiene todos los datos que Schiaparelli transmitió durante el descenso hasta que se perdió la señal y que podrán utilizarse para el análisis científico de la atmósfera, algo que es muy importante.

Según la secuencia de aterrizaje prevista, Schiaparelli debía entrar en la atmósfera de Marte a las 14.42 horas GMT y descender por ella durante seis minutos.

La ESA considera que la entrada en la parte alta de la atmósfera se produjo como estaba previsto.

A los tres minutos de haber comenzado el descenso, se desplegó un paracaídas, cuando la velocidad de Schiaparelli se frenó hasta 1.650 kilómetros por hora y el módulo se encontraba a 11 kilómetros sobre la superficie de Marte, también según los cálculos nominales.

A los cuatro minutos de haber iniciado el descenso, a una altitud de 7 kilómetros y una velocidad de 320 kilómetros por hora se separó el escudo frontal.

A los cinco minutos, a unos 1,3 kilómetros de la superficie y a una velocidad de 240 kilómetros por, se debería haber desprendió del paracaídas, pero esto no ocurrió como se esperaba y no se sabe qué hizo.

En este momento deberían haberse encendido los motores que iban a frenar el módulo de aterrizaje a una velocidad de unos 10km/h, pero sólo funcionaron unos tres o cuatro segundos, por lo que es posible que no se desacelerara lo suficiente para aterrizar sobre la superficie de Marte de forma suave.