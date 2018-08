Sociedad

Vitoria-Gasteiz

Un informe técnico avala la habitabilidad de las viviendas de Errekaleor

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/07/2017

Los firmantes del manifiesto Errekaleorri Bai han presentado hoy un informe técnico que avala la habitabilidad de las viviendas de Errekaleor elaborado por la arquitecta Almudena Pérez y respaldado por otros 18 profesionales del sector.

El profesor de la UPV-EHU Txema Ramírez de la Piscina, la bertsolari Oihane Perea y el músico Bingen Mendizabal, integrantes de Errekaleorri BAI, han entregado hoy este documento a los grupos políticos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

También han registrado el informe en el departamento municipal de Urbanismo "para que a la hora de adoptar una decisión cuenten con todos los argumentos posibles", ha explicado Ramírez de la Piscina en una rueda de prensa posterior.

El pasado 18 de mayo se cortó el suministro eléctrico a la zona y posteriormente el equipo de gobierno (PNV-PSE) inició los trámites para el derribo.

"No hay ningún motivo técnico para derribar el barrio", ha agregado Ramírez de la Piscina. "Se ha dicho que el barrio no reúne condiciones de salubridad e higiene, pero el informe que presentamos demuestra que no hay aluminosis en los edificios, que el amianto no es problema si no se manipula, y que Errekaleor reúne las condiciones de habitabilidad necesarias para que las personas puedan vivir allí", ha expuesto el profesor universitario. Ramírez de la Piscina ha insistido en que este estudio técnico certifica que "gracias a la acción rehabilitadora de estas personas hoy en día las casas están en mejores condiciones que hace tres o cuatro años".

Por ello, el informe concluye que "el estado de las viviendas no presenta razones para su derribo", ya que quienes los ocupan "no están en peligro", por lo que la plataforma ha solicitado que se paralicen los planes para demoler el barrio y se inicie un proceso de diálogo.