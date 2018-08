Sociedad

Investigación

Denuncian la violación de una menor en sanfermines

Agencias | Redacción

15/07/2017

Según la denuncia, una chica de 15 años fue agredida en el barrio de la Milagrosa, en el jardín de la plaza Tomás Caballero. El Ayuntamiento ha confirmado la agresión.

Una menor de 15 años ha denunciado haber sido violada en el barrio de la Milagrosa de Pamplona el último día de sanfermines. Al parecer, la agresión ocurrió en la plaza Tomás Caballero.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El Ayuntamiento confirma la agresión

El Ayuntamiento de Pamplona/Iruña ha confirmado la agresión sexual a la menor, aunque no se han facilitado más datos al respecto. En rueda de prensa, el alcalde Joseba Asiron y el concejal de Seguridad, Aritz Romeo, han precisado que no estaba previsto aportar más información para no afectar la investigación policial y para la protección de la víctima.