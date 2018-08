La NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre

La Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria de la NASA llevará a cabo por primera vez una prueba con un asteroide real el próximo 12 de octubre, informó hoy la Universidad de Arizona (UA), participante en el proyecto.

Se trata de poner a prueba la red de observatorios y científicos que trabajan en el proyecto de defensa planetaria en todo el mundo, para determinar si la Tierra está preparada para una amenaza cósmica.

El asteroide que se utilizará para la prueba será el conocido científicamente como "2012 TC4", el cual se acercará a la tierra, no más de 4.800 kilómetros, el próximo 12 de octubre, y no representa ninguna amenaza para el planeta.

La NASA ha llevado a cabo ejercicios de preparación para posibles impactos de asteroides a la tierra, pero nunca hasta ahora con asteroides reales.

