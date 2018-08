Sociedad

Atentado en Barcelona

Forn: 'El documento de la CIA es un montaje'

31/08/2017

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha declarado que el documento sobre el aviso de la CIA publicado por El Periodico "es un montaje".

Forn, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, ha denunciado la campaña de desprestigio contra los Mossos d'Esquadra y que es "irresponsable publicar" información sobre seguridad.

Conseller @quimforn: 'el document que publica @elperiodico és un muntatge que el mateix director del diari reconeix' — Mossos (@mossos) 31 de agosto de 2017

Por su parte, Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos, ha asegurado que "no hemos recibido ningún tipo de comunicado de la CIA". Además, ha dicho que para "este periódico lo que antes era la CIA, ahora es el centro de inteligencia contra el terrorismo" de Estados Unidos, "después de rectificar".

Trapero ha afirmado que el primer contacto que tienen los Mossos con la Policía Nacional se produce al día siguiente a los atentados, con una llamada recibida por el jefe de información de los Mossos por parte del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Los Mossos d'Esquadra han explicado hoy que recibieron el 25 de mayo una alerta sobre un posible atentado en La Rambla, aunque concluyeron que era de "muy baja credibilidad", al igual que hizo el Estado, que determinó que ninguno de los avisos obtenidos previamente están relacionados con el ataque terrorista del 17-A.

"El Ayuntamiento no conocía ninguna alerta"

Por su parte, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha asegurado que el Ayuntamiento no conocía ninguna alerta de un posible ataque en Las Ramblas. No obstante, ha explicado que en otros casos sí han recibido avisos por parte de los cuerpos policiales y se tomaron medidas específicas.

"El Ayuntamiento ha venido trabajando de forma coordinada siempre con la Generalitat y el Estado", también después del atentado, ha subrayado la alcaldesa, quien ha llamado a la sociedad, a políticos y a medios de comunicación a evitar polémicas y lanzar hipótesis si no están contrastadas.

"Quiero pensar que, si ni Estado ni Generalitat habían considerado necesario avisar a la ciudad de Barcelona, es que no le daban credibilidad", ha resaltado sobre el aviso de un atentado en Las Ramblas.

La CIA se niega a hacer comentarios

Un portavoz de la CIA se ha negado a comentar sobre la autenticidad del documento y tampoco ha dado ninguna información sobre si la inteligencia de Estados Unidos mantiene comunicaciones directas con los Mossos d'Esquadra.

La exclusiva de El Periódico

Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado esta mañana a EFE, tras la publicación del El Periódico, que los Mossos d'Esquadra, las fuerzas de seguridad del Estado y el CNI recibieron a finales de mayo un aviso de la CIA alertando de los planes del Estado Islámico (EI) para atentar en verano en Cataluña, "específicamente en la Rambla".

Según El Periódico de Cataluña, esa información, que confirman las citadas fuentes, que añaden que la Policía Nacional alertó ese mismo día al jefe de Información de los Mossos, Manel Castellvi.

Dudas de Julian Assange y Wikileaks

Julian Assange y Wikileaks han dudado de la veracidad del documento publicado por El Periódico, según han publicado en redes sociales.

Marcas usadas normalmente en español en la redacción del documento, supuestamente escrito por la CIA en inglés, y algunas palabras diferentes a las que comúnmente utilizan los servicios de inteligencia, han puesto en cuestión la veracidad del mensaje.

Así, el uso de "ISIS (usado en los medios) en vez de ISIL (usado por servicios de inteligencia)", "Irak" (español), en vez de "Iraq" (inglés), "Nota" en vez de "Notice" etc. han llevado a calificar de "altamente sospechoso" el documento.

Note that the << >> marks are Spanish quoting style and are unusual to see used like this in an English language CIA document. — Julian Assange ¿ (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious. — Julian Assange ¿ (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl

— WikiLeaks (@wikileaks) 31 de agosto de 2017

