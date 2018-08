Sociedad

Juicio en Vitoria

La Fiscalía pide ser implacable ante el machismo y condenar al asesino de Rosa Lidia

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/11/2017

En su último alegato, el acusado, la expareja de la víctima, se ha declarado inocente. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado piden 20 y 25 años, respectivamente.

La Fiscalía de Álava ha pedido al jurado del juicio por el asesinato de Rosa Lidia de la Cruz en 2014 en Vitoria-Gasteiz que envíe a la sociedad un "mensaje implacable" contra la violencia machista y emita un veredicto de culpabilidad contra el acusado.

La Audiencia Provincial de Álava ha concluido esta mañana el juicio por el asesinato que tuvo lugar en la madrugada del 1 de noviembre de 2014 en una vivienda del barrio de El Pilar en Vitoria-Gasteiz, donde vivía la mujer, de 42 años.

El Ministerio Público pide 20 años de cárcel para el acusado, por un delito de asesinato. La Abogacía del Estado ha solicitado 25 años de cárcel por el mismo delito, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

En la vista de hoy, las partes han presentado sus informes finales y el acusado ha reiterado su inocencia, como hizo el primer día del juicio, y ha mostrado su deseo de que "muy pronto" se "encuentre a los culpables".

Sin embargo, tanto la fiscal como el representante de la Abogacía del Estado han considerado hoy que fue él quien mató a la víctima y que aunque en este caso no hay prueba directa de su autoría, sí hay "muchos indicios" para poder mantener tal afirmación. Así han reconocido que no se ha encontrado el arma del crimen, ni hay ningún testigo directo del hecho, pero sí vecinos que han declarado que escucharon entre las 04:20 horas y las 05:30 horas de la madrugada, cuando las acusaciones fijan la muerte de la mujer, ruidos y a esta decir: "por qué me haces esto a mí". Además, se ha encontrado ADN del acusado en las uñas de la mujer, en un pañuelo y en un bote de detergente mezclado con sangre de la víctima.

Tras el final de la vista, el jurado, compuesto por nueve personas, ha iniciado la deliberación para emitir su veredicto.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.